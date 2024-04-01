Аль-Иттихад - Аль-Хиляль 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 42056
11 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2023, Финал
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Хиляль, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
|Марсело Гальярдо
|Жорже Жезуш
История личных встреч
|12.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|05.03.2024
|Лига чемпионов АФК - 2024
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 0
|01.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|22-й тур
|3 : 1
|01.09.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|5-й тур
|3 : 4
|05.08.2023
|Клубный кубок арабских чемпионов
|1/4 финала
|1 : 3
|17.09.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 1
|27.08.2019
|Лига чемпионов АФК - 2019
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 0
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|1 : 0
|29.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 4
|08.04.2024
|Суперкубок Саудовской Аравии 2023
|1/2 финала
|2 : 1
|05.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|27-й тур
|1 : 4
|02.04.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|26-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|25-й тур
|3 : 4
|16.03.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
1/2 финала
| Аль-Иттихад
Аль-Вахда
|2 : 1
| Аль-Хиляль
Аль-Наср
|2 : 1
Финал
| Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
|11.04