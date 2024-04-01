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Аль-Иттихад - Аль-Хиляль 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ), вместимость: 42056
11 Апреля 2024 года в 20:30 (+03:00). Суперкубок Саудовской Аравии 2023, Финал
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль

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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Хиляль, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Саудовской Аравии 2023, Финал, оно проводится на стадионе: Мохаммед Бин Зайед (Абу-Даби, ОАЭ). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Главные тренеры
Аргентина Марсело Гальярдо
Португалия Жорже Жезуш
История личных встреч
12.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 2Аль-Хиляль
05.03.2024 Лига чемпионов АФК - 2024 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль2 : 0Аль-Иттихад
01.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 22-й тур Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
01.09.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 5-й тур Аль-Иттихад3 : 4Аль-Хиляль
05.08.2023 Клубный кубок арабских чемпионов 1/4 финала Аль-Иттихад1 : 3Аль-Хиляль
17.09.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 1-й матч Аль-Хиляль3 : 1Аль-Иттихад
27.08.2019 Лига чемпионов АФК - 2019 1/4 финала. 2-й матч Аль-Иттихад0 : 0Аль-Хиляль
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Иттихад2 : 1
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур Аль-Иттихад0 : 0
01.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур 1 : 0Аль-Иттихад
29.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур Аль-Иттихад3 : 1
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур 2 : 4Аль-Иттихад
08.04.2024 Суперкубок Саудовской Аравии 2023 1/2 финала Аль-Хиляль2 : 1
05.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 27-й тур 1 : 4Аль-Хиляль
02.04.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 26-й тур Аль-Хиляль3 : 0
30.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 25-й тур 3 : 4Аль-Хиляль
16.03.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 24-й тур Аль-Хиляль2 : 1
Турнирная таблица
1/2 финала
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
2 : 1
Аль-Хиляль
Аль-Наср
2 : 1
Финал
Аль-Иттихад
Аль-Хиляль
11.04

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