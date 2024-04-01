Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
11 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
|Дрю Баннистер (и.о.)
|Люк Ричардсон
История личных встреч
|24.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 5
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|26.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|08.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|5 : 3
|29.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 1 ОТ
|31.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|22.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|17.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|6 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|78
|71
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45