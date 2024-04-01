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Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США), вместимость: 19808
11 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Текстовая трансляция
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сент-Луис Блюз - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Энтерпрайз-центр (Сент-Луис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
Канада Дрю Баннистер (и.о.)
Канада Люк Ричардсон
История личных встреч
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз7 : 5Чикаго Блэкхоукс
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 1Сент-Луис Блюз
26.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 4Сент-Луис Блюз
08.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз5 : 3Чикаго Блэкхоукс
29.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТСент-Луис Блюз
31.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Сент-Луис Блюз
22.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 5Чикаго Блэкхоукс
30.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 1Чикаго Блэкхоукс
17.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Сент-Луис Блюз
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Сент-Луис Блюз6 : 0Чикаго Блэкхоукс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 6 БСент-Луис Блюз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТСент-Луис Блюз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Сент-Луис Блюз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз3 : 2 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сент-Луис Блюз0 : 4
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс0 : 4
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 2
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 1Чикаго Блэкхоукс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 5Чикаго Блэкхоукс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Чикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7871
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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