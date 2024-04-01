Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 11 Апреля прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
11 Апреля 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
|Крис Ноблох
|Брюс Кэссиди
История личных встреч
|07.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|29.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|15.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 6-й матч
|2 : 5
|13.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 5-й матч
|4 : 3
|11.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 4-й матч
|4 : 1
|09.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 3-й матч
|1 : 5
|07.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 2-й матч
|1 : 5
|04.05.2023
|НХЛ - плей-офф
|1/2 финала - Запад. 1-й матч
|6 : 4
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|26.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 1
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Т
|29.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|78
|104
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|76
|99
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|77
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|78
|87
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|78
|71
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|77
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45