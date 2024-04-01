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Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
11 Апреля 2024 года в 03:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Эдмонтон Ойлерз
Вегас Голден Найтс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Эдмонтон Ойлерз - Вегас Голден Найтс, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 03:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Главные тренеры
Канада Крис Ноблох
Канада Брюс Кэссиди
История личных встреч
07.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс3 : 1Эдмонтон Ойлерз
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз5 : 4 БВегас Голден Найтс
15.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 6-й матч Эдмонтон Ойлерз2 : 5Вегас Голден Найтс
13.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 5-й матч Вегас Голден Найтс4 : 3Эдмонтон Ойлерз
11.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 4-й матч Эдмонтон Ойлерз4 : 1Вегас Голден Найтс
09.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 3-й матч Эдмонтон Ойлерз1 : 5Вегас Голден Найтс
07.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 2-й матч Вегас Голден Найтс1 : 5Эдмонтон Ойлерз
04.05.2023 НХЛ - плей-офф 1/2 финала - Запад. 1-й матч Вегас Голден Найтс6 : 4Эдмонтон Ойлерз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс4 : 7Эдмонтон Ойлерз
26.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз3 : 4 ОТВегас Голден Найтс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Эдмонтон Ойлерз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 2
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Эдмонтон Ойлерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТЭдмонтон Ойлерз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Эдмонтон Ойлерз6 : 1
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Вегас Голден Найтс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 7 : 4Вегас Голден Найтс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вегас Голден Найтс6 : 3
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2 ТВегас Голден Найтс
29.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Вегас Голден Найтс
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7871
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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