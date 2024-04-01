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Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотс 11 Апреля прямая трансляция

Стадион: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада), вместимость: 18910
11 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Ванкувер Кэнакс - Аризона Койотс, которое состоится 11 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Роджерс-Арена (Ванкувер, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Аризона Койотс
Глендейл
Главные тренеры
Канада Рик Токкет
Канада Андре Туриньи
История личных встреч
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Ванкувер Кэнакс
19.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 1Аризона Койотс
14.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс4 : 5 ОТВанкувер Кэнакс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс3 : 2Ванкувер Кэнакс
04.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2 ОТАризона Койотс
08.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Ванкувер Кэнакс4 : 0Аризона Койотс
15.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс7 : 1Аризона Койотс
08.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 5Ванкувер Кэнакс
09.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс5 : 1Аризона Койотс
05.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс2 : 4Аризона Койотс
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс4 : 3
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Ванкувер Кэнакс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 3Ванкувер Кэнакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Ванкувер Кэнакс3 : 2
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 0Аризона Койотс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Аризона Койотс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс7 : 4
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс1 : 2Ванкувер Кэнакс
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Аризона Койотс5 : 8
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс78104
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз7699
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7792
9 Сент-Луис Блюз7887
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7871
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7751
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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