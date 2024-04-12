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Бетис - Сельта 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
Бетис
Сельта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
13 Португалия вр Руй Силва
6 Аргентина зщ Херман Песселья
19 Греция зщ Сократис Папастатопулос
23 Сенегал зщ Юссуф Сабали
4 США пз Джонни Кардозо
5 Аргентина пз Гвидо Родригес
18 Испания пз Пабло Форнальс
22 Испания пз Иско
24 Испания нп Айтор Руибаль
10 Испания нп Айосе Перес
12 Бразилия нп Виллиан Жозе
25 Испания вр Висенте Гуайта
22 Испания зщ Хавьер Манкильо
28 Испания зщ Карлос Домингес
3 Испания зщ Оскар Мингеса
2 Швеция зщ Карл Старфельт
33 Испания пз Уго Альварес
30 Испания пз Уго Сотело
8 Испания пз Фран Бельтран
18 Норвегия нп Йёрген Странн Ларсен
17 Кот-д'Ивуар нп Жонатан Бамба
10 Испания нп Яго Аспас
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Рафаэль Бенитес
История личных встреч
03.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Сельта2 : 1Бетис
04.02.2023 Испания - Примера 20-й тур Бетис3 : 4Сельта
02.10.2022 Испания - Примера 7-й тур Сельта1 : 0Бетис
20.03.2022 Испания - Примера 29-й тур Сельта0 : 0Бетис
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Бетис0 : 2Сельта
22.05.2021 Испания - Примера 38-й тур Сельта2 : 3Бетис
20.01.2021 Испания - Примера 19-й тур Бетис2 : 1Сельта
04.07.2020 Испания - Примера 34-й тур Сельта1 : 1Бетис
30.10.2019 Испания - Примера 11-й тур Бетис2 : 1Сельта
10.03.2019 Испания - Примера 27-й тур Сельта0 : 1Бетис
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур 3 : 2Бетис
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Бетис
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Бетис2 : 3
03.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 2 : 1Бетис
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Бетис3 : 1
31.03.2024 Испания - Примера 30-й тур Сельта0 : 0
17.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 1 : 2Сельта
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 4 : 0Сельта
01.03.2024 Испания - Примера 27-й тур Сельта1 : 0
25.02.2024 Испания - Примера 26-й тур 2 : 2Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3075
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетико М3058
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Валенсия3044
8 Бетис3042
9 Осасуна3039
10 Вильярреал3038
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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