Бетис - Сельта 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания);
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Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Сельта, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Сельта
Виго
|13
|вр
|Руй Силва
|6
|зщ
|Херман Песселья
|19
|зщ
|Сократис Папастатопулос
|23
|зщ
|Юссуф Сабали
|4
|пз
|Джонни Кардозо
|5
|пз
|Гвидо Родригес
|18
|пз
|Пабло Форнальс
|22
|пз
|Иско
|24
|нп
|Айтор Руибаль
|10
|нп
|Айосе Перес
|12
|нп
|Виллиан Жозе
|25
|вр
|Висенте Гуайта
|22
|зщ
|Хавьер Манкильо
|28
|зщ
|Карлос Домингес
|3
|зщ
|Оскар Мингеса
|2
|зщ
|Карл Старфельт
|33
|пз
|Уго Альварес
|30
|пз
|Уго Сотело
|8
|пз
|Фран Бельтран
|18
|нп
|Йёрген Странн Ларсен
|17
|нп
|Жонатан Бамба
|10
|нп
|Яго Аспас
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Рафаэль Бенитес
История личных встреч
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|3 : 4
|02.10.2022
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|20.03.2022
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|22.05.2021
|Испания - Примера
|38-й тур
|2 : 3
|20.01.2021
|Испания - Примера
|19-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Испания - Примера
|34-й тур
|1 : 1
|30.10.2019
|Испания - Примера
|11-й тур
|2 : 1
|10.03.2019
|Испания - Примера
|27-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|3 : 2
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 2
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|01.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|75
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|58
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Валенсия
|30
|44
|8
|Бетис
|30
|42
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|30
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13