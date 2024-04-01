Лацио - Салернитана 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Салернитана, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Салернитана
Салерно
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Николо Казале
|4
|зщ
|Патрисио Габаррон
|34
|зщ
|Марио Хила
|77
|зщ
|Адам Марушич
|8
|пз
|Маттео Гендузи
|5
|пз
|Матиас Весино
|10
|пз
|Луис Альберто
|6
|пз
|Даити Камада
|7
|нп
|Фелипе Андерсон
|19
|нп
|Валентин Кастельянос
|56
|вр
|Бенуа Костиль
|27
|зщ
|Никколо Пьероцци
|44
|зщ
|Костас Манолас
|98
|зщ
|Лоренцо Пирола
|3
|зщ
|Домагой Брадарич
|18
|пз
|Лассана Кулибали
|25
|пз
|Джулио Маджоре
|87
|пз
|Антонио Кандрева
|33
|нп
|Лум Чауна
|55
|нп
|Эмануэль Виньято
|9
|нп
|Симеон Нванкво
Главные тренеры
|Игор Тудор
|Стефано Колантуоно
История личных встреч
|25.11.2023
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|19.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 23-й тур
|0 : 2
|30.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 3
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|22-й тур
|0 : 3
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|12-й тур
|3 : 0
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 3
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|05.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 2
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|4 : 2
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|62
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Наполи
|31
|48
|8
|Лацио
|31
|46
|9
|Торино
|31
|44
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Кальяри
|31
|30
|14
|Лечче
|31
|29
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|31
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15