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Лацио - Салернитана 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
12 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Лука Цуфферли (Италия);
Лацио
Салернитана

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Салернитана, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лацио
Рим
Салернитана
Салерно
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Николо Казале
4 Испания зщ Патрисио Габаррон
34 Испания зщ Марио Хила
77 Черногория зщ Адам Марушич
8 Франция пз Маттео Гендузи
5 Уругвай пз Матиас Весино
10 Испания пз Луис Альберто
6 Япония пз Даити Камада
7 Бразилия нп Фелипе Андерсон
19 Аргентина нп Валентин Кастельянос
56 Франция вр Бенуа Костиль
27 Италия зщ Никколо Пьероцци
44 Греция зщ Костас Манолас
98 Италия зщ Лоренцо Пирола
3 Хорватия зщ Домагой Брадарич
18 Мали пз Лассана Кулибали
25 Италия пз Джулио Маджоре
87 Италия пз Антонио Кандрева
33 Франция нп Лум Чауна
55 Италия нп Эмануэль Виньято
9 Нигерия нп Симеон Нванкво
Главные тренеры
Хорватия Игор Тудор
Италия Стефано Колантуоно
История личных встреч
25.11.2023 Италия - Серия А 13-й тур Салернитана2 : 1Лацио
19.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 23-й тур Салернитана0 : 2Лацио
30.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Лацио1 : 3Салернитана
15.01.2022 Италия - Серия А 22-й тур Салернитана0 : 3Лацио
07.11.2021 Италия - Серия А 12-й тур Лацио3 : 0Салернитана
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 1 : 0Лацио
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 0Лацио
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Лацио1 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 2 : 3Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2
05.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Салернитана2 : 2
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур 3 : 0Салернитана
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Салернитана0 : 1
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 4 : 2Салернитана
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 1Салернитана
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3162
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Наполи3148
8 Лацио3146
9 Торино3144
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Кальяри3130
14 Лечче3129
15 Удинезе3128
16 Эмполи3128
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3115

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