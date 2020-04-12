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Аугсбург - Унион 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Аугсбург
Унион

Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Унион, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
1 Германия вр Финн Дамен
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
5 Гана зщ Патрик Пфайффер
19 Германия зщ Феликс Удуохай
3 Дания зщ Мадс Педерсен
27 Бельгия пз Арне Энгелс
18 Германия пз Тим Брайтаупт
10 Германия пз Арне Майер
16 Швейцария нп Рубен Варгас
21 Германия нп Филлип Тиц
9 Босния и Герцеговина нп Эрмедин Демирович
1 Дания вр Фредерик Рённов
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
2 Германия зщ Кевин Фогт
4 Португалия зщ Диогу Лейте
28 Австрия зщ Кристофер Триммель
26 Франция зщ Жером Руссийон
19 Германия пз Яник Хаберер
8 Германия пз Рани Хедира
13 Венгрия пз Андраш Шефер
10 Германия нп Кевин Фолланд
16 Германия нп Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
Германия Энрико Масен
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
25.11.2023 Германия - Бундеслига 12-й тур Унион1 : 1Аугсбург
06.05.2023 Германия - Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 0Унион
09.11.2022 Германия - Бундеслига 14-й тур Унион2 : 2Аугсбург
05.02.2022 Германия - Бундеслига 21-й тур Аугсбург2 : 0Унион
11.09.2021 Германия - Бундеслига 4-й тур Унион0 : 0Аугсбург
23.01.2021 Германия - Бундеслига 18-й тур Аугсбург2 : 1Унион
19.09.2020 Германия - Бундеслига 1-й тур Унион1 : 3Аугсбург
25.01.2020 Германия - Бундеслига 19-й тур Унион2 : 0Аугсбург
24.08.2019 Германия - Бундеслига 2-й тур Аугсбург1 : 1Унион
07.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур 3 : 1Аугсбург
31.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур Аугсбург1 : 1
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур 1 : 3Аугсбург
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Аугсбург1 : 0
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур 0 : 6Аугсбург
06.04.2024 Германия - Бундеслига 28-й тур Унион0 : 1
30.03.2024 Германия - Бундеслига 27-й тур 0 : 0Унион
16.03.2024 Германия - Бундеслига 26-й тур Унион2 : 1
08.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур 2 : 0Унион
02.03.2024 Германия - Бундеслига 24-й тур Унион0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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