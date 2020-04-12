Аугсбург - Унион 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия), вместимость: 30662
12 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аугсбург - Унион, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: ВВК-Арена (Аугсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аугсбург
Аугсбург
Унион
Берлин
|1
|вр
|Финн Дамен
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|5
|зщ
|Патрик Пфайффер
|19
|зщ
|Феликс Удуохай
|3
|зщ
|Мадс Педерсен
|27
|пз
|Арне Энгелс
|18
|пз
|Тим Брайтаупт
|10
|пз
|Арне Майер
|16
|нп
|Рубен Варгас
|21
|нп
|Филлип Тиц
|9
|нп
|Эрмедин Демирович
|1
|вр
|Фредерик Рённов
|5
|зщ
|Данило Дуки
|2
|зщ
|Кевин Фогт
|4
|зщ
|Диогу Лейте
|28
|зщ
|Кристофер Триммель
|26
|зщ
|Жером Руссийон
|19
|пз
|Яник Хаберер
|8
|пз
|Рани Хедира
|13
|пз
|Андраш Шефер
|10
|нп
|Кевин Фолланд
|16
|нп
|Бенедикт Холлербах
Главные тренеры
|Энрико Масен
|Урс Фишер
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|06.05.2023
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 0
|09.11.2022
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 2
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 0
|23.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|2 : 1
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|1 : 3
|25.01.2020
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|2 : 0
|24.08.2019
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 6
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14