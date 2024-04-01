Жил Висенте - Спортинг 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
|42
|вр
|Эндрю да Силва Вентура
|67
|зщ
|Александри Пинту
|13
|зщ
|Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
|26
|зщ
|Рубен Фернандеш
|23
|зщ
|Леонарду Бута
|25
|пз
|Педру Тиба
|76
|пз
|Martim Neto
|10
|пз
|Канья Фудзимото
|77
|нп
|Мурило
|70
|нп
|Фелиш Коррея
|29
|нп
|Depu
|12
|вр
|Франко Израэль
|3
|зщ
|Йерри Юсте
|4
|зщ
|Себастьян Коатес
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|21
|пз
|Джени Катамо
|42
|пз
|Мортен Юльманн
|5
|пз
|Хидемаса Морита
|2
|пз
|Матеус Рейс
|8
|нп
|Педру Гонсалвеш
|9
|нп
|Виктор Дьёкереш
|17
|нп
|Франсиску Тринкан
Главные тренеры
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Витор Кампелуш
|Рубен Аморим
История личных встреч
|04.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|05.04.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|30.09.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|3 : 1
|01.05.2022
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|4 : 1
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. 2-й тур
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|2 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|6 : 1
|14.03.2024
|Лига Европы
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|28
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|28
|56
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19