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Жил Висенте - Спортинг 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2024 года в 22:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Жил Висенте
Спортинг

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Спортинг, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Спортинг
Лиссабон
42 Бразилия вр Эндрю да Силва Вентура
67 Португалия зщ Александри Пинту
13 Бразилия зщ Gabriel Pereira Magalhães dos Santos
26 Португалия зщ Рубен Фернандеш
23 Португалия зщ Леонарду Бута
25 Португалия пз Педру Тиба
76 Португалия пз Martim Neto
10 Япония пз Канья Фудзимото
77 Бразилия нп Мурило
70 Португалия нп Фелиш Коррея
29 Ангола нп Depu
12 Уругвай вр Франко Израэль
3 Нидерланды зщ Йерри Юсте
4 Уругвай зщ Себастьян Коатес
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
21 Мозамбик пз Джени Катамо
42 Дания пз Мортен Юльманн
5 Япония пз Хидемаса Морита
2 Бразилия пз Матеус Рейс
8 Португалия нп Педру Гонсалвеш
9 Швеция нп Виктор Дьёкереш
17 Португалия нп Франсиску Тринкан
Главные тренеры
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Витор Кампелуш
Португалия Рубен Аморим
История личных встреч
04.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
05.04.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0Спортинг
30.09.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.05.2022 Португалия - Примейра 32-й тур Спортинг4 : 1Жил Висенте
18.12.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Жил Висенте0 : 3Спортинг
10.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Жил Висенте1 : 2Спортинг
29.10.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Спортинг3 : 1Жил Висенте
01.07.2020 Португалия - Примейра 29-й тур Спортинг2 : 1Жил Висенте
04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. 2-й тур Жил Висенте0 : 2Спортинг
01.12.2019 Португалия - Примейра 12-й тур Жил Висенте3 : 1Спортинг
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 3 : 0Жил Висенте
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Жил Висенте1 : 2
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 2 : 1Жил Висенте
11.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Жил Висенте0 : 0
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 0 : 0Жил Висенте
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Спортинг2 : 1
02.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч 2 : 2Спортинг
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Спортинг
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Спортинг6 : 1
14.03.2024 Лига Европы 1/8 финала. 2-й матч 2 : 1Спортинг
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2858
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2856
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2830
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2828
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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