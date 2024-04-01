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Эксельсиор - Волендам 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Эксельсиор
Волендам

Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Волендам, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Волендам
Волендам
1 Нидерланды вр Стейн ван Гассел
2 Бельгия зщ Сибе Хореманс
16 Нидерланды зщ Свен Ньивпорт
5 Швеция зщ Каспер Видель
32 Нидерланды зщ Siem de Moes
33 Нидерланды пз Юлиан Бас
8 Бельгия пз Cisse Sandra
7 Греция пз Лазарос Лампру
23 Нидерланды пз Лансе Дёйвестейн
10 Нидерланды пз Кензо Гаудмейн
17 Швеция нп Richie Omorowa
1 Германия вр Мио Бакхаус
2 Дания зщ Оскар Буур
6 Марокко зщ Бенаисса Бенамар
28 Англия зщ Джош Флинт
4 Нидерланды зщ Дамон Мирани
5 Англия зщ George Cox
3 Нидерланды пз Брайан Плат
38 Англия пз Дариус Джонсон
7 США нп Zach Booth
10 Франция нп Робен Молён
21 Нидерланды нп Роберт Мюрен
Главные тренеры
Нидерланды Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
29.10.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 10-й тур Волендам3 : 1Эксельсиор
28.05.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур Волендам3 : 2Эксельсиор
20.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур Эксельсиор2 : 0Волендам
05.02.2021 Нидерланды - Первый дивизион 23-й тур Волендам0 : 2Эксельсиор
07.12.2020 Нидерланды - Первый дивизион 15-й тур Эксельсиор2 : 3Волендам
22.11.2019 Нидерланды - Первый дивизион 16-й тур Эксельсиор1 : 2Волендам
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 2 : 1Эксельсиор
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Эксельсиор0 : 2
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 0Эксельсиор
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Эксельсиор1 : 1
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 4 : 0Эксельсиор
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Волендам3 : 2
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Волендам0 : 0
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 1 : 1Волендам
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Волендам0 : 4
10.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 1 : 1Волендам
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2924
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Волендам2919
18
Зона вылета
Витесс2917

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