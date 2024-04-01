Эксельсиор - Волендам 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2024 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эксельсиор - Волендам, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эксельсиор
Роттердам
Волендам
Волендам
|1
|вр
|Стейн ван Гассел
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|16
|зщ
|Свен Ньивпорт
|5
|зщ
|Каспер Видель
|32
|зщ
|Siem de Moes
|33
|пз
|Юлиан Бас
|8
|пз
|Cisse Sandra
|7
|пз
|Лазарос Лампру
|23
|пз
|Лансе Дёйвестейн
|10
|пз
|Кензо Гаудмейн
|17
|нп
|Richie Omorowa
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|2
|зщ
|Оскар Буур
|6
|зщ
|Бенаисса Бенамар
|28
|зщ
|Джош Флинт
|4
|зщ
|Дамон Мирани
|5
|зщ
|George Cox
|3
|пз
|Брайан Плат
|38
|пз
|Дариус Джонсон
|7
|нп
|Zach Booth
|10
|нп
|Робен Молён
|21
|нп
|Роберт Мюрен
Главные тренеры
|Маринус Дейкхёйзен
История личных встреч
|29.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 1
|28.05.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 2
|20.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 0
|05.02.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|23-й тур
|0 : 2
|07.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|2 : 3
|22.11.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|1 : 2
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|4 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|3 : 2
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 4
|10.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|29
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Волендам
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|29
|17