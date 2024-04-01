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Плимут Аргайл - Лестер Сити 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Плимут Аргайл
Лестер Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Лестер Сити, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Лестер Сити4 : 0Плимут Аргайл
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Плимут Аргайл1 : 1
05.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 1Плимут Аргайл
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Плимут Аргайл0 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 2 : 1Плимут Аргайл
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Плимут Аргайл0 : 1
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 1 : 0Лестер Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Лестер Сити2 : 1
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Лестер Сити3 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 1 : 0Лестер Сити
17.03.2024 Кубок Англии 1/4 финала 4 : 2Лестер Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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