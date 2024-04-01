Плимут Аргайл - Лестер Сити 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Хоум Парк (Плимут, Англия), вместимость: 17048
12 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Плимут Аргайл - Лестер Сити, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Парк (Плимут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Плимут Аргайл
Плимут
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Стивен Шумахер
|Стивен Шумахер
История личных встреч
|09.12.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 20-й тур
|4 : 0
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
|05.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|0 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|0 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 38-й тур
|0 : 1
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 41-й тур
|2 : 1
|01.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 40-й тур
|3 : 1
|29.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 39-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Кубок Англии
|1/4 финала
|4 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Лестер Сити
|41
|88
| 2
Повышение
|Ипсвич Таун
|42
|88
| 3
Плей-офф за повышение
|Лидс Юнайтед
|42
|87
| 4
Плей-офф за повышение
|Саутгемптон
|40
|78
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|42
|72
| 6
Плей-офф за повышение
|Норвич Сити
|42
|68
|7
|Ковентри Сити
|41
|63
|8
|Престон Норт Энд
|41
|63
|9
|Мидлсбро
|42
|62
|10
|Халл Сити
|41
|62
|11
|Кардифф Сити
|42
|59
|12
|Бристоль Сити
|42
|57
|13
|Сандерленд
|42
|53
|14
|Уотфорд
|42
|52
|15
|Суонси Сити
|42
|50
|16
|Куинз Парк Рейнджерс
|42
|47
|17
|Миллуолл
|42
|47
|18
|Блэкберн Роверс
|42
|46
|19
|Сток Сити
|42
|46
|20
|Плимут Аргайл
|42
|45
|21
|Хаддерсфилд Таун
|42
|43
| 22
Зона вылета
|Шеффилд Уэнсдей
|42
|43
| 23
Зона вылета
|Бирмингем Сити
|42
|42
| 24
Зона вылета
|Ротерхэм Юнайтед
|42
|23