Витебск - Слуцк 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Слуцк, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
|30.07.2023
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 0
|23.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 1
|25.06.2022
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|20.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|1 : 2
|16.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|0 : 0
|24.07.2020
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|2 : 0
|11.04.2020
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|31.08.2019
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|3 : 0
|26.04.2019
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|2 : 2
|06.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|24-й тур
|0 : 2
|05.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 2-й матч
|0 : 2
|03.03.2024
|Кубок Беларуси
|1/4 финала. 1-й матч
|1 : 4
|06.04.2024
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 1
|02.12.2023
|Беларусь - Высшая лига
|30-й тур
|4 : 5
|25.11.2023
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Славия-Мозырь
|3
|9
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|3
|9
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Динамо-Брест
|3
|7
|4
|Торпедо-БелАЗ
|3
|6
|5
|Динамо Мн
|3
|5
|6
|Гомель
|3
|4
|7
|Днепр М
|3
|4
|8
|БАТЭ
|3
|4
|9
|Сморгонь
|3
|3
|10
|Нафтан
|3
|2
|11
|Ислочь
|3
|2
|12
|Арсенал
|3
|2
|13
|Витебск
|3
|1
|14
|Минск
|3
|1
| 15
Зона вылета
|Слуцк
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|3
|-16