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Витебск - Слуцк 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 4-й тур
Витебск
Слуцк

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витебск - Слуцк, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 4-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витебск
Витебск
Слуцк
Слуцк
История личных встреч
30.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Витебск1 : 0Слуцк
23.10.2022 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Витебск0 : 1Слуцк
25.06.2022 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк0 : 2Витебск
20.08.2021 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк1 : 2Витебск
16.04.2021 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск0 : 0Слуцк
24.07.2020 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Витебск2 : 0Слуцк
11.04.2020 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк1 : 1Витебск
31.08.2019 Беларусь - Высшая лига 20-й тур Слуцк3 : 0Витебск
26.04.2019 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Витебск2 : 2Слуцк
06.10.2018 Беларусь - Высшая лига 24-й тур Слуцк0 : 2Витебск
05.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур 1 : 1Витебск
30.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Витебск2 : 3
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур 1 : 0Витебск
09.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 2-й матч 0 : 2Витебск
03.03.2024 Кубок Беларуси 1/4 финала. 1-й матч Витебск1 : 4
06.04.2024 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Слуцк0 : 1
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур 1 : 0Слуцк
17.03.2024 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Слуцк1 : 1
02.12.2023 Беларусь - Высшая лига 30-й тур 4 : 5Слуцк
25.11.2023 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Слуцк3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Славия-Мозырь39
2
Квалификация Лиги конференций
Неман39
3
Квалификация Лиги конференций
Динамо-Брест37
4 Торпедо-БелАЗ36
5 Динамо Мн35
6 Гомель34
7 Днепр М34
8 БАТЭ34
9 Сморгонь33
10 Нафтан32
11 Ислочь32
12 Арсенал32
13 Витебск31
14 Минск31
15
Зона вылета
Слуцк31
16
Зона вылета
Шахтёр С3-16

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