Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Александер Цорнигер
|Дирк Шустер
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|0 : 2
|25.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|3 : 1
|21.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|1 : 3
|10.03.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 1
|29.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|3 : 0
|08.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|29.10.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|11-й тур
|0 : 1
|08.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|3 : 1
|27.11.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|2 : 4
|27.02.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 4
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|4 : 0
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|02.04.2024
|Кубок Германии
|1/2 финала
|0 : 2
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|1 : 3
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|10.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|28
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|28
|49
|4
|Гамбург
|28
|48
|5
|Ганновер-96
|28
|44
|6
|Карлсруэ
|28
|42
|7
|Герта
|28
|41
|8
|Гройтер Фюрт
|28
|39
|9
|Падерборн 07
|28
|39
|10
|Нюрнберг
|28
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Магдебург
|28
|32
|13
|Шальке-04
|28
|32
|14
|Веен
|28
|31
|15
|Ганза Р
|28
|31
|16
|Айнтрахт Б
|28
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|28
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|28
|24