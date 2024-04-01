01:44 ()
Свернуть список

Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
12 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Гройтер Фюрт
Кайзерслаутерн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Кайзерслаутерн, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гройтер Фюрт
Фюрт
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Александер Цорнигер
Германия Дирк Шустер
История личных встреч
04.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Кайзерслаутерн0 : 2Гройтер Фюрт
25.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
21.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Гройтер Фюрт1 : 3Кайзерслаутерн
10.03.2018 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Гройтер Фюрт2 : 1Кайзерслаутерн
29.09.2017 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Кайзерслаутерн3 : 0Гройтер Фюрт
08.04.2017 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Кайзерслаутерн2 : 0Гройтер Фюрт
29.10.2016 Германия - Вторая Бундеслига 11-й тур Гройтер Фюрт0 : 1Кайзерслаутерн
08.05.2016 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн3 : 1Гройтер Фюрт
27.11.2015 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Гройтер Фюрт2 : 4Кайзерслаутерн
27.02.2015 Германия - Вторая Бундеслига 23-й тур Кайзерслаутерн2 : 1Гройтер Фюрт
07.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 0Гройтер Фюрт
31.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Гройтер Фюрт1 : 1
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 0Гройтер Фюрт
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Гройтер Фюрт1 : 4
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур 4 : 0Гройтер Фюрт
06.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 1Кайзерслаутерн
02.04.2024 Кубок Германии 1/2 финала 0 : 2Кайзерслаутерн
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн1 : 3
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур 1 : 1Кайзерслаутерн
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур Кайзерслаутерн3 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2849
4 Гамбург2848
5 Ганновер-962844
6 Карлсруэ2842
7 Герта2841
8 Гройтер Фюрт2839
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Шальке-042832
14 Веен2831
15 Ганза Р2831
16 Айнтрахт Б2830
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2829
18
Зона вылета
Оснабрюк2824

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close