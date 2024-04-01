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Герта - Ганза Р 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
12 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Герта
Ганза Р

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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Ганза Р, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Ганза Р
Росток
История личных встреч
05.11.2023 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Ганза Р0 : 0Герта
14.08.2017 Кубок Германии 1-й раунд Ганза Р0 : 2Герта
15.03.2008 Германия - Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 0Герта
25.09.2007 Германия - Бундеслига 7-й тур Герта1 : 3Ганза Р
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур 2 : 3Герта
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Герта3 : 3
17.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Герта5 : 2
10.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 2 : 0Герта
01.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Герта2 : 2
05.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 28-й тур Ганза Р3 : 1
30.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур 2 : 0Ганза Р
16.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Ганза Р1 : 0
08.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 25-й тур 0 : 1Ганза Р
02.03.2024 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Ганза Р0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2849
4 Гамбург2848
5 Ганновер-962844
6 Карлсруэ2842
7 Герта2841
8 Гройтер Фюрт2839
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Шальке-042832
14 Веен2831
15 Ганза Р2831
16 Айнтрахт Б2830
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2829
18
Зона вылета
Оснабрюк2824

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