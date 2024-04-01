Динамо Тб - Колхети-1913 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Колхети-1913, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
|04.12.2018
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|0 : 2
|27.09.2018
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 1
|29.06.2018
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|3 : 6
|27.04.2018
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|4 : 1
|29.09.2017
|Грузия - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|21.07.2017
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|6 : 1
|05.05.2017
|Грузия - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|05.03.2017
|Грузия - Высшая лига
|1-й тур
|1 : 0
|24.04.2016
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|1 : 3
|08.11.2015
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|5 : 2
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|10.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|06.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|15.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|8
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|7
|16
|4
|Торпедо Кт
|8
|15
|5
|Телави
|8
|9
|6
|Колхети-1913
|7
|8
|7
|Динамо Тб
|7
|8
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|8
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|8
|4