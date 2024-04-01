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Динамо Тб - Колхети-1913 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2024 года в 18:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Динамо Тб
Колхети-1913

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Тб - Колхети-1913, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Тб
Тбилиси
Колхети-1913
Поти
История личных встреч
04.12.2018 Грузия - Высшая лига 35-й тур Колхети-19130 : 2Динамо Тб
27.09.2018 Грузия - Высшая лига 26-й тур Динамо Тб2 : 1Колхети-1913
29.06.2018 Грузия - Высшая лига 17-й тур Колхети-19133 : 6Динамо Тб
27.04.2018 Грузия - Высшая лига 8-й тур Динамо Тб4 : 1Колхети-1913
29.09.2017 Грузия - Высшая лига 28-й тур Колхети-19131 : 1Динамо Тб
21.07.2017 Грузия - Высшая лига 19-й тур Динамо Тб6 : 1Колхети-1913
05.05.2017 Грузия - Высшая лига 10-й тур Колхети-19130 : 3Динамо Тб
05.03.2017 Грузия - Высшая лига 1-й тур Динамо Тб1 : 0Колхети-1913
24.04.2016 Грузия - Высшая лига 26-й тур Колхети-19131 : 3Динамо Тб
08.11.2015 Грузия - Высшая лига 11-й тур Динамо Тб5 : 2Колхети-1913
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур 2 : 0Динамо Тб
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур Динамо Тб2 : 2
30.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Тб1 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Динамо Тб
10.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Тб1 : 0
06.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Колхети-19131 : 2
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 2Колхети-1913
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Колхети-19133 : 1
15.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 1Колхети-1913
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Колхети-19132 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало819
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт718
3
Квалификация Лиги конференций
Дила716
4 Торпедо Кт815
5 Телави89
6 Колхети-191378
7 Динамо Тб78
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали85
10
Зона вылета
Гагра84

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