Дила - Динамо Бт 12 Апреля прямая трансляция
12 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Динамо Бт, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Дила
Гори
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
|20.10.2023
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|1 : 1
|20.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|1 : 3
|05.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|0 : 2
|08.03.2023
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Грузия - Высшая лига
|30-й тур
|3 : 2
|14.08.2022
|Грузия - Высшая лига
|21-й тур
|0 : 1
|08.05.2022
|Грузия - Высшая лига
|12-й тур
|3 : 0
|08.03.2022
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|2 : 1
|03.12.2021
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|2 : 2
|29.09.2021
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|3 : 0
|03.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|2 : 2
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 1
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|1 : 0
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
|08.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|7-й тур
|2 : 0
|02.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|6-й тур
|3 : 0
|29.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|5-й тур
|3 : 2
|16.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|4-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|3-й тур
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Сабуртало
|8
|19
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Бт
|7
|18
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Дила
|7
|16
|4
|Торпедо Кт
|8
|15
|5
|Телави
|8
|9
|6
|Колхети-1913
|7
|8
|7
|Динамо Тб
|7
|8
| 8
Стыковая зона
|Самтредиа
|8
|6
| 9
Стыковая зона
|Самгурали
|8
|5
| 10
Зона вылета
|Гагра
|8
|4