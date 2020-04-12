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Дила - Динамо Бт 12 Апреля прямая трансляция

12 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 8-й тур
Дила
Динамо Бт

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Дила - Динамо Бт, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 8-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Дила
Гори
Динамо Бт
Батуми
История личных встреч
20.10.2023 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт1 : 1Дила
20.09.2023 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила1 : 3Динамо Бт
05.05.2023 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт0 : 2Дила
08.03.2023 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 1Динамо Бт
16.10.2022 Грузия - Высшая лига 30-й тур Динамо Бт3 : 2Дила
14.08.2022 Грузия - Высшая лига 21-й тур Дила0 : 1Динамо Бт
08.05.2022 Грузия - Высшая лига 12-й тур Динамо Бт3 : 0Дила
08.03.2022 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила2 : 1Динамо Бт
03.12.2021 Грузия - Высшая лига 36-й тур Динамо Бт2 : 2Дила
29.09.2021 Грузия - Высшая лига 27-й тур Дила2 : 2Динамо Бт
07.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Дила3 : 0
03.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 2 : 2Дила
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Дила3 : 1
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 1 : 0Дила
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Дила1 : 0
08.04.2024 Грузия - Высшая лига 7-й тур Динамо Бт2 : 0
02.04.2024 Грузия - Высшая лига 6-й тур 3 : 0Динамо Бт
29.03.2024 Грузия - Высшая лига 5-й тур Динамо Бт3 : 2
16.03.2024 Грузия - Высшая лига 4-й тур 0 : 1Динамо Бт
11.03.2024 Грузия - Высшая лига 3-й тур Динамо Бт1 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Сабуртало819
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Бт718
3
Квалификация Лиги конференций
Дила716
4 Торпедо Кт815
5 Телави89
6 Колхети-191378
7 Динамо Тб78
8
Стыковая зона
Самтредиа86
9
Стыковая зона
Самгурали85
10
Зона вылета
Гагра84

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