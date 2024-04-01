Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
|39
|вр
|Алекс Неделькович
|35
|вр
|Тристан Джерри
|58
|зщ
|Крис Летанг
|73
|зщ
|Пьер-Оливье Жозеф
|65
|зщ
|Эрик Карлссон
|28
|зщ
|Маркус Петтерссон
|3
|зщ
|Джек Сент-Айвани
|5
|зщ
|Райан Ши
|20
|нп
|Ларс Эллер
|17
|нп
|Брайан Раст
|87
|нп
|Сидни Кросби
|10
|нп
|Дрю О'Коннор
|67
|нп
|Рикард Ракелль
|71
|нп
|Евгений Малкин
|8
|нп
|Майкл Бантинг
|48
|нп
|Валттери Пуустинен
|19
|нп
|Райлли Смит
|52
|нп
|Эмиль Бемстрём
|77
|нп
|Джефф Картер
|18
|нп
|Ессе Пульюярви
|34
|вр
|Алекс Лайон
|47
|вр
|Джеймс Раймер
|2
|зщ
|Олли Мяяття
|53
|зщ
|Мориц Зайдер
|8
|зщ
|Бен Шьяро
|46
|зщ
|Джефф Питри
|77
|зщ
|Симон Эдвинссон
|41
|зщ
|Шейн Гостисбер
|23
|нп
|Лукас Рэймонд
|71
|нп
|Дилан Ларкин
|93
|нп
|Алекс Дебринкэт
|88
|нп
|Патрик Кейн
|37
|нп
|Джей Ти Комфер
|57
|нп
|Дэвид Перрон
|17
|нп
|Даниэль Спронг
|90
|нп
|Джо Велено
|14
|нп
|Робби Фаббри
|36
|нп
|Кристиан Фишер
|21
|нп
|Остин Чарник
|12
|нп
|Зак Астон-Риз
Главные тренеры
|Майк Салливан
|Дерек Лалонд
История личных встреч
|18.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|19.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 3
|05.10.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|1 : 2
|27.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|4 : 3
|08.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|29.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|29.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|04.10.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 3
|28.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|2 : 6
|23.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 7
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|30.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45