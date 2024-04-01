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Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Детройт Ред Уингз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
39 США вр Алекс Неделькович
35 Канада вр Тристан Джерри
58 Канада зщ Крис Летанг
73 Канада зщ Пьер-Оливье Жозеф
65 Швеция зщ Эрик Карлссон
28 Швеция зщ Маркус Петтерссон
3 США зщ Джек Сент-Айвани
5 США зщ Райан Ши
20 Дания нп Ларс Эллер
17 США нп Брайан Раст
87 Канада нп Сидни Кросби
10 США нп Дрю О'Коннор
67 Швеция нп Рикард Ракелль
71 Россия нп Евгений Малкин
8 Канада нп Майкл Бантинг
48 Финляндия нп Валттери Пуустинен
19 Канада нп Райлли Смит
52 Швеция нп Эмиль Бемстрём
77 Канада нп Джефф Картер
18 Финляндия нп Ессе Пульюярви
34 США вр Алекс Лайон
47 Канада вр Джеймс Раймер
2 Финляндия зщ Олли Мяяття
53 Германия зщ Мориц Зайдер
8 Канада зщ Бен Шьяро
46 США зщ Джефф Питри
77 Швеция зщ Симон Эдвинссон
41 США зщ Шейн Гостисбер
23 Швеция нп Лукас Рэймонд
71 США нп Дилан Ларкин
93 США нп Алекс Дебринкэт
88 США нп Патрик Кейн
37 США нп Джей Ти Комфер
57 Канада нп Дэвид Перрон
17 Нидерланды нп Даниэль Спронг
90 Канада нп Джо Велено
14 Канада нп Робби Фаббри
36 США нп Кристиан Фишер
21 США нп Остин Чарник
12 США нп Зак Астон-Риз
Главные тренеры
США Майк Салливан
США Дерек Лалонд
История личных встреч
18.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз6 : 3Детройт Ред Уингз
19.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз6 : 3Питтсбург Пингвинз
05.10.2023 НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз1 : 2Детройт Ред Уингз
27.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 3Питтсбург Пингвинз
08.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 5Питтсбург Пингвинз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз7 : 4Питтсбург Пингвинз
29.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 5 ОТДетройт Ред Уингз
04.10.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз2 : 3Питтсбург Пингвинз
28.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз2 : 6Детройт Ред Уингз
23.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз2 : 7Питтсбург Пингвинз
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Питтсбург Пингвинз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 6Питтсбург Пингвинз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 5Питтсбург Пингвинз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 1
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Детройт Ред Уингз
30.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 БДетройт Ред Уингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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