Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
|31
|вр
|Эрик Комри
|1
|вр
|Укко-Пекка Луукконен
|78
|зщ
|Джейкоб Брайсон
|75
|зщ
|Коннор Клифтон
|38
|зщ
|Кейл Клаг
|10
|зщ
|Хенри Йокихарью
|25
|зщ
|Оуэн Пауэр
|26
|зщ
|Расмус Далин
|28
|нп
|Земгус Гиргенсонс
|22
|нп
|Джек Куинн
|17
|нп
|Тайсон Джост
|13
|нп
|Лукаш Роусек
|53
|нп
|Джефф Скиннер
|19
|нп
|Пейтон Кребс
|12
|нп
|Джордан Гринвей
|9
|нп
|Закари Бенсон
|24
|нп
|Дилан Козенс
|77
|нп
|Джон-Джейсон Петерка
|72
|нп
|Тейдж Томпсон
|89
|нп
|Алекс Так
|35
|вр
|Дарси Кемпер
|79
|вр
|Чарли Линдгрен
|2
|зщ
|Винсент Иорио
|57
|зщ
|Тревор ван Римсдайк
|27
|зщ
|Александр Алексеев
|3
|зщ
|Ник Дженсен
|42
|зщ
|Мартин Фехервари
|74
|зщ
|Джон Карлсон
|77
|нп
|Ти Джей Оши
|47
|нп
|Бек Маленстин
|26
|нп
|Ник Дауд
|43
|нп
|Том Уилсон
|96
|нп
|Николя Обе-Кюбель
|67
|нп
|Макс Пасиоретти
|29
|нп
|Хендрикс Лапьер
|15
|нп
|Сонни Милано
|21
|нп
|Алексей Протас
|17
|нп
|Дилан Строум
|8
|нп
|Александр Овечкин
|24
|нп
|Коннор Макмайкл
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Спенсер Карбери
История личных встреч
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|23.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|24.09.2023
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 Б
|16.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 Б
|26.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|04.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|25.09.2022
|НХЛ - предсезонные матчи
|НХЛ - предсезонные матчи
|3 : 4 ОТ
|26.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|12.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|09.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45