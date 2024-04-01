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Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
31 Канада вр Эрик Комри
1 Финляндия вр Укко-Пекка Луукконен
78 Канада зщ Джейкоб Брайсон
75 США зщ Коннор Клифтон
38 Канада зщ Кейл Клаг
10 Финляндия зщ Хенри Йокихарью
25 Канада зщ Оуэн Пауэр
26 Швеция зщ Расмус Далин
28 Латвия нп Земгус Гиргенсонс
22 Канада нп Джек Куинн
17 Канада нп Тайсон Джост
13 Чехия нп Лукаш Роусек
53 Канада нп Джефф Скиннер
19 Канада нп Пейтон Кребс
12 США нп Джордан Гринвей
9 Канада нп Закари Бенсон
24 Канада нп Дилан Козенс
77 Германия нп Джон-Джейсон Петерка
72 США нп Тейдж Томпсон
89 США нп Алекс Так
35 Канада вр Дарси Кемпер
79 США вр Чарли Линдгрен
2 Канада зщ Винсент Иорио
57 США зщ Тревор ван Римсдайк
27 Россия зщ Александр Алексеев
3 США зщ Ник Дженсен
42 Словакия зщ Мартин Фехервари
74 США зщ Джон Карлсон
77 США нп Ти Джей Оши
47 Канада нп Бек Маленстин
26 США нп Ник Дауд
43 Канада нп Том Уилсон
96 Канада нп Николя Обе-Кюбель
67 США нп Макс Пасиоретти
29 Канада нп Хендрикс Лапьер
15 США нп Сонни Милано
21 Беларусь нп Алексей Протас
17 Канада нп Дилан Строум
8 Россия нп Александр Овечкин
24 Канада нп Коннор Макмайкл
Главные тренеры
США Дон Гранато
Канада Спенсер Карбери
История личных встреч
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 2Вашингтон Кэпиталз
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3 ОТБаффало Сэйбрз
24.09.2023 НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ББаффало Сэйбрз
16.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 4 ББаффало Сэйбрз
26.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 4Вашингтон Кэпиталз
04.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТБаффало Сэйбрз
25.09.2022 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Вашингтон Кэпиталз3 : 4 ОТБаффало Сэйбрз
26.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 БВашингтон Кэпиталз
12.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз2 : 3 БВашингтон Кэпиталз
09.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 3Баффало Сэйбрз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Баффало Сэйбрз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Баффало Сэйбрз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 2
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 2Вашингтон Кэпиталз
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз0 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Вашингтон Кэпиталз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз2 : 3 ОТ
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Вашингтон Кэпиталз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз1 : 4
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз6 : 2Вашингтон Кэпиталз
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Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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