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Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
32 США вр Джонатан Куик
31 Россия вр Игорь Шестёркин
23 США зщ Адам Фокс
56 Швеция зщ Эрик Густафссон
8 США зщ Джейкоб Труба
55 США зщ Райан Линдгрен
4 Канада зщ Брэйден Шнайдер
79 США зщ К'Андре Миллер
96 США нп Джек Рослович
93 Швеция нп Мика Зибанеджад
20 США нп Крис Крайдер
13 Канада нп Алекси Лафреньер
16 США нп Винсент Трочек
10 Россия нп Артемий Панарин
24 Финляндия нп Каапо Какко
91 Швеция нп Александер Веннберг
50 Канада нп Уилл Кайлли
26 США нп Джимми Веси
22 США нп Джонни Бродзински
21 Канада нп Баркли Гудроу
33 Швеция вр Самуэль Эрссон
82 Россия вр Иван Федотов
6 Канада зщ Трэвис Санхайм
8 США зщ Кэм Йорк
9 Канада зщ Джейми Драйсдейл
24 США зщ Ник Силер
77 США зщ Эрик Джонсон
18 Канада зщ Марк Стаал
14 Канада нп Шон Кутюрье
11 Канада нп Трэвис Конечны
21 Канада нп Скотт Лотон
86 США нп Джоэль Фараби
10 США нп Бобби Бринк
48 Канада нп Морган Фрост
74 Канада нп Оуэн Типпетт
71 Канада нп Тайсон Фёрстер
27 США нп Ноа Кейтс
19 США нп Гарнет Хэтэуэй
25 США нп Райан Пилинг
89 США нп Кэм Аткинсон
Главные тренеры
США Питер Лавиолетт
США Джон Торторелла
История личных встреч
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс6 : 5 ОТФиладельфия Флайерз
24.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
24.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
02.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3 ОТНью-Йорк Рейнджерс
18.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 6Нью-Йорк Рейнджерс
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс1 : 0 ОТФиладельфия Флайерз
14.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз0 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 БФиладельфия Флайерз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз2 : 3Нью-Йорк Рейнджерс
02.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 1Филадельфия Флайерз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Нью-Йорк Рейнджерс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Йорк Рейнджерс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс4 : 3
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Рейнджерс2 : 5
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 9 : 3Филадельфия Флайерз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 2Филадельфия Флайерз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 2Филадельфия Флайерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз3 : 4 ОТ
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Филадельфия Флайерз1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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