Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США), вместимость: 18006
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Рейнджерс - Филадельфия Флайерз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Мэдисон Сквер Гарден (Нью-Йорк, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
|32
|вр
|Джонатан Куик
|31
|вр
|Игорь Шестёркин
|23
|зщ
|Адам Фокс
|56
|зщ
|Эрик Густафссон
|8
|зщ
|Джейкоб Труба
|55
|зщ
|Райан Линдгрен
|4
|зщ
|Брэйден Шнайдер
|79
|зщ
|К'Андре Миллер
|96
|нп
|Джек Рослович
|93
|нп
|Мика Зибанеджад
|20
|нп
|Крис Крайдер
|13
|нп
|Алекси Лафреньер
|16
|нп
|Винсент Трочек
|10
|нп
|Артемий Панарин
|24
|нп
|Каапо Какко
|91
|нп
|Александер Веннберг
|50
|нп
|Уилл Кайлли
|26
|нп
|Джимми Веси
|22
|нп
|Джонни Бродзински
|21
|нп
|Баркли Гудроу
|33
|вр
|Самуэль Эрссон
|82
|вр
|Иван Федотов
|6
|зщ
|Трэвис Санхайм
|8
|зщ
|Кэм Йорк
|9
|зщ
|Джейми Драйсдейл
|24
|зщ
|Ник Силер
|77
|зщ
|Эрик Джонсон
|18
|зщ
|Марк Стаал
|14
|нп
|Шон Кутюрье
|11
|нп
|Трэвис Конечны
|21
|нп
|Скотт Лотон
|86
|нп
|Джоэль Фараби
|10
|нп
|Бобби Бринк
|48
|нп
|Морган Фрост
|74
|нп
|Оуэн Типпетт
|71
|нп
|Тайсон Фёрстер
|27
|нп
|Ноа Кейтс
|19
|нп
|Гарнет Хэтэуэй
|25
|нп
|Райан Пилинг
|89
|нп
|Кэм Аткинсон
Главные тренеры
|Питер Лавиолетт
|Джон Торторелла
История личных встреч
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 5 ОТ
|24.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|24.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|02.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|18.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 0 ОТ
|14.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 4
|04.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 Б
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|02.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|31.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45