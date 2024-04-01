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Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Нью-Джерси Дэвилз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
35 Россия вр Илья Самсонов
31 Канада вр Мартин Джонс
20 Канада зщ Джоэль Эдмундсон
46 Россия зщ Илья Любушкин
44 Канада зщ Морган Райлли
78 Канада зщ Ти Джей Броди
55 Канада зщ Марк Джиордано
2 Канада зщ Симон Бенуа
11 Канада нп Макс Доми
34 США нп Остон Мэттьюс
59 Канада нп Тайлер Бертуцци
16 Канада нп Митчелл Марнер
91 Канада нп Джон Таварес
74 Канада нп Бобби Макманн
88 Швеция нп Вильям Нюландер
29 Швеция нп Понтус Хольмберг
89 США нп Николас Робертсон
18 Канада нп Ноа Грегор
64 Чехия нп Давид Кемпф
23 США нп Мэтт Нис
34 Канада вр Джейк Аллен
40 Швейцария вр Акира Шмид
6 США зщ Джон Марино
43 США зщ Люк Хьюз
2 Канада зщ Брендан Смит
88 Канада зщ Кевин Баль
17 Словакия зщ Шимон Немец
71 Швейцария зщ Йонас Зигенталер
23 Канада зщ Кёртис Макдермид
25 Канада нп Нолан Фут
63 Швеция нп Йеспер Братт
13 Швейцария нп Нико Хишир
92 Канада нп Грэм Кларк
91 Канада нп Доусон Мерсер
56 Финляндия нп Эрик Хаула
28 Швейцария нп Тимо Майер
10 Швеция нп Александер Хольц
15 Канада нп Шейн Бауэрс
18 Чехия нп Ондржей Палат
11 Канада нп Крис Тирни
Главные тренеры
Канада Шелдон Киф
Канада Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
27.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
08.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 4Торонто Мэйпл Лифс
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 2Торонто Мэйпл Лифс
18.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс2 : 3 ОТНью-Джерси Дэвилз
24.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2Нью-Джерси Дэвилз
02.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 7Торонто Мэйпл Лифс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4Нью-Джерси Дэвилз
15.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс7 : 4Нью-Джерси Дэвилз
28.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз4 : 5 ОТТоронто Мэйпл Лифс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
09.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс3 : 2 ОТ
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Торонто Мэйпл Лифс
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс1 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Торонто Мэйпл Лифс6 : 4
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 5Торонто Мэйпл Лифс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3 Б
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4Нью-Джерси Дэвилз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Нью-Джерси Дэвилз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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