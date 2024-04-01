Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада), вместимость: 20270
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Торонто Мэйпл Лифс - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Скоушабэнк-Арена (Торонто, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
|35
|вр
|Илья Самсонов
|31
|вр
|Мартин Джонс
|20
|зщ
|Джоэль Эдмундсон
|46
|зщ
|Илья Любушкин
|44
|зщ
|Морган Райлли
|78
|зщ
|Ти Джей Броди
|55
|зщ
|Марк Джиордано
|2
|зщ
|Симон Бенуа
|11
|нп
|Макс Доми
|34
|нп
|Остон Мэттьюс
|59
|нп
|Тайлер Бертуцци
|16
|нп
|Митчелл Марнер
|91
|нп
|Джон Таварес
|74
|нп
|Бобби Макманн
|88
|нп
|Вильям Нюландер
|29
|нп
|Понтус Хольмберг
|89
|нп
|Николас Робертсон
|18
|нп
|Ноа Грегор
|64
|нп
|Давид Кемпф
|23
|нп
|Мэтт Нис
|34
|вр
|Джейк Аллен
|40
|вр
|Акира Шмид
|6
|зщ
|Джон Марино
|43
|зщ
|Люк Хьюз
|2
|зщ
|Брендан Смит
|88
|зщ
|Кевин Баль
|17
|зщ
|Шимон Немец
|71
|зщ
|Йонас Зигенталер
|23
|зщ
|Кёртис Макдермид
|25
|нп
|Нолан Фут
|63
|нп
|Йеспер Братт
|13
|нп
|Нико Хишир
|92
|нп
|Грэм Кларк
|91
|нп
|Доусон Мерсер
|56
|нп
|Эрик Хаула
|28
|нп
|Тимо Майер
|10
|нп
|Александер Хольц
|15
|нп
|Шейн Бауэрс
|18
|нп
|Ондржей Палат
|11
|нп
|Крис Тирни
Главные тренеры
|Шелдон Киф
|Трэвис Грин (и.о.)
История личных встреч
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|27.03.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|08.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|18.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|24.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|02.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|15.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|28.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45