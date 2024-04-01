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Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Оттава Сенаторз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Оттава Сенаторз
Оттава
90 Канада вр Мэтт Томкинс
88 Россия вр Андрей Василевский
43 Канада зщ Даррен Рэддиш
77 Швеция зщ Виктор Хедман
81 Словакия зщ Эрик Чернак
48 США зщ Ник Пербикс
24 Канада зщ Мэтт Дамба
78 Норвегия зщ Эмиль Лиллеберг
84 Канада нп Таннер Жанно
71 Канада нп Энтони Чирелли
86 Россия нп Никита Кучеров
21 Канада нп Брейден Пойнт
73 США нп Конор Шири
91 Канада нп Стивен Стэмкос
38 Канада нп Брэндон Хагель
64 США нп Тайлер Мотт
20 Канада нп Ник Пол
23 США нп Майки Эйссимонт
51 США нп Остин Уотсон
11 США нп Люк Гленденинг
31 Швеция вр Антон Форсберг
70 Финляндия вр Йоонас Корписало
2 Россия зщ Артём Зуб
85 США зщ Джейк Сандерсон
24 Канада зщ Джейкоб Бернард-Докер
6 Канада зщ Джейкоб Чикран
26 Швеция зщ Эрик Бреннстрём
72 Канада зщ Тома Шабо
19 Канада нп Дрейк Батерсон
57 США нп Шейн Пинто
7 США нп Брэди Ткачук
28 Канада нп Клод Жиру
71 Канада нп Ридли Грейг
21 Канада нп Мэтью Жозеф
27 Канада нп Паркер Келли
12 США нп Марк Кастелиц
14 Канада нп Борис Катчук
17 Канада нп Зак Макьюэн
13 Чехия нп Иржи Смейкал
20 Канада нп Боконджи Имама
Главные тренеры
Канада Джон Купер
Канада Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
20.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4Оттава Сенаторз
05.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 6Тампа-Бэй Лайтнинг
16.10.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз5 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
09.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
24.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз7 : 2Тампа-Бэй Лайтнинг
02.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг4 : 3Оттава Сенаторз
02.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2Оттава Сенаторз
17.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 1Оттава Сенаторз
11.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз4 : 0Тампа-Бэй Лайтнинг
06.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 5Тампа-Бэй Лайтнинг
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг5 : 2
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Тампа-Бэй Лайтнинг
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 4Тампа-Бэй Лайтнинг
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Тампа-Бэй Лайтнинг2 : 4
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 0Оттава Сенаторз
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТОттава Сенаторз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз3 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Оттава Сенаторз0 : 6
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Оттава Сенаторз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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