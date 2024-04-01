Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амали-Арена (Тампа, США), вместимость: 19092
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амали-Арена (Тампа, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Оттава Сенаторз
Оттава
|90
|вр
|Мэтт Томкинс
|88
|вр
|Андрей Василевский
|43
|зщ
|Даррен Рэддиш
|77
|зщ
|Виктор Хедман
|81
|зщ
|Эрик Чернак
|48
|зщ
|Ник Пербикс
|24
|зщ
|Мэтт Дамба
|78
|зщ
|Эмиль Лиллеберг
|84
|нп
|Таннер Жанно
|71
|нп
|Энтони Чирелли
|86
|нп
|Никита Кучеров
|21
|нп
|Брейден Пойнт
|73
|нп
|Конор Шири
|91
|нп
|Стивен Стэмкос
|38
|нп
|Брэндон Хагель
|64
|нп
|Тайлер Мотт
|20
|нп
|Ник Пол
|23
|нп
|Майки Эйссимонт
|51
|нп
|Остин Уотсон
|11
|нп
|Люк Гленденинг
|31
|вр
|Антон Форсберг
|70
|вр
|Йоонас Корписало
|2
|зщ
|Артём Зуб
|85
|зщ
|Джейк Сандерсон
|24
|зщ
|Джейкоб Бернард-Докер
|6
|зщ
|Джейкоб Чикран
|26
|зщ
|Эрик Бреннстрём
|72
|зщ
|Тома Шабо
|19
|нп
|Дрейк Батерсон
|57
|нп
|Шейн Пинто
|7
|нп
|Брэди Ткачук
|28
|нп
|Клод Жиру
|71
|нп
|Ридли Грейг
|21
|нп
|Мэтью Жозеф
|27
|нп
|Паркер Келли
|12
|нп
|Марк Кастелиц
|14
|нп
|Борис Катчук
|17
|нп
|Зак Макьюэн
|13
|нп
|Иржи Смейкал
|20
|нп
|Боконджи Имама
Главные тренеры
|Джон Купер
|Жак Мартен (и.о.)
История личных встреч
|20.02.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 6
|16.10.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|09.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 4
|24.03.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 2
|02.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|02.03.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|11.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|06.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|04.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45