Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
|72
|вр
|Сергей Бобровский
|41
|вр
|Энтони Столарз
|91
|зщ
|Оливер Экман-Ларссон
|77
|зщ
|Нико Миккола
|26
|зщ
|Увис Балинскис
|7
|зщ
|Дмитрий Куликов
|62
|зщ
|Брэндон Монтур
|42
|зщ
|Густав Форслинг
|18
|нп
|Стивен Лоренц
|27
|нп
|Ээту Луостаринен
|15
|нп
|Антон Лунделль
|17
|нп
|Эван Родригес
|21
|нп
|Ник Казинс
|9
|нп
|Сэм Беннетт
|19
|нп
|Мэттью Ткачук
|8
|нп
|Кайл Окпосо
|10
|нп
|Владимир Тарасенко
|16
|нп
|Александр Барков
|13
|нп
|Сэм Райнхарт
|82
|нп
|Кевин Стенлунд
|73
|вр
|Джет Гривз
|32
|вр
|Малкольм Суббэн
|44
|зщ
|Эрик Гудбрансон
|77
|зщ
|Ник Бланкенбург
|55
|зщ
|Давид Иржичек
|9
|зщ
|Иван Проворов
|8
|зщ
|Зак Веренски
|78
|зщ
|Дэймон Сиверсон
|7
|нп
|Шон Курали
|92
|нп
|Александер Нюландер
|82
|нп
|Микаэль Пюухтия
|17
|нп
|Джастин Дэнфорт
|42
|нп
|Александр Тексье
|4
|нп
|Коул Силлинджер
|86
|нп
|Кирилл Марченко
|13
|нп
|Джонни Годро
|10
|нп
|Дмитрий Воронков
|24
|нп
|Мэтью Оливье
|16
|нп
|Брендан Гонс
|67
|нп
|Джеймс Малатеста
Главные тренеры
|Пол Морис
|Паскаль Венсан
История личных встреч
|10.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|07.11.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|02.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 7
|14.12.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 0
|21.11.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|25.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|01.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 8
|16.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 2
|21.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|20.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|06.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 ОТ
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 4
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45