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Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Амерант Банк Арена (Санрайз, США), вместимость: 19434
12 Апреля 2024 года в 02:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Флорида Пантерз
Коламбус Блю Джекетс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Коламбус Блю Джекетс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Амерант Банк Арена (Санрайз, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Флорида Пантерз
Санрайз
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
72 Россия вр Сергей Бобровский
41 США вр Энтони Столарз
91 Швеция зщ Оливер Экман-Ларссон
77 Финляндия зщ Нико Миккола
26 Латвия зщ Увис Балинскис
7 Россия зщ Дмитрий Куликов
62 Канада зщ Брэндон Монтур
42 Швеция зщ Густав Форслинг
18 Канада нп Стивен Лоренц
27 Финляндия нп Ээту Луостаринен
15 Финляндия нп Антон Лунделль
17 Канада нп Эван Родригес
21 Канада нп Ник Казинс
9 Канада нп Сэм Беннетт
19 США нп Мэттью Ткачук
8 США нп Кайл Окпосо
10 Россия нп Владимир Тарасенко
16 Финляндия нп Александр Барков
13 Канада нп Сэм Райнхарт
82 Швеция нп Кевин Стенлунд
73 Канада вр Джет Гривз
32 Канада вр Малкольм Суббэн
44 Канада зщ Эрик Гудбрансон
77 США зщ Ник Бланкенбург
55 Чехия зщ Давид Иржичек
9 Россия зщ Иван Проворов
8 США зщ Зак Веренски
78 Канада зщ Дэймон Сиверсон
7 США нп Шон Курали
92 Швеция нп Александер Нюландер
82 Финляндия нп Микаэль Пюухтия
17 Канада нп Джастин Дэнфорт
42 Франция нп Александр Тексье
4 Канада нп Коул Силлинджер
86 Россия нп Кирилл Марченко
13 США нп Джонни Годро
10 Россия нп Дмитрий Воронков
24 Канада нп Мэтью Оливье
16 Канада нп Брендан Гонс
67 Канада нп Джеймс Малатеста
Главные тренеры
Канада Пол Морис
Канада Паскаль Венсан
История личных встреч
10.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 5Флорида Пантерз
07.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТКоламбус Блю Джекетс
02.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс0 : 7Флорида Пантерз
14.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 0Коламбус Блю Джекетс
21.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс5 : 3Флорида Пантерз
25.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 6Коламбус Блю Джекетс
01.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 8Флорида Пантерз
16.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз9 : 2Коламбус Блю Джекетс
21.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 1Коламбус Блю Джекетс
20.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 2Коламбус Блю Джекетс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2 ОТФлорида Пантерз
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 6Флорида Пантерз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 3Флорида Пантерз
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 6 : 4Флорида Пантерз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Коламбус Блю Джекетс
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 0Коламбус Блю Джекетс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс6 : 2
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс2 : 4
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Коламбус Блю Джекетс4 : 1
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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