Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
12 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Монреаль Канадиенс
Монреаль
|40
|вр
|Семён Варламов
|30
|вр
|Илья Сорокин
|8
|зщ
|Ноа Добсон
|28
|зщ
|Александр Романов
|6
|зщ
|Райан Пулок
|3
|зщ
|Адам Пелеч
|25
|зщ
|Себастьян Ахо
|2
|зщ
|Майк Райлли
|13
|нп
|Мэтью Барзал
|14
|нп
|Бо Хорват
|53
|нп
|Кейси Сизикас
|21
|нп
|Кайл Палмьери
|29
|нп
|Брок Нельсон
|10
|нп
|Симон Хольмстрём
|18
|нп
|Пьер Энгвалль
|44
|нп
|Жан-Габриэль Пажо
|27
|нп
|Андерс Ли
|15
|нп
|Кэл Клаттербак
|32
|нп
|Кайл Маклин
|17
|нп
|Мэтт Мартин
|35
|вр
|Сэм Монтембо
|30
|вр
|Кейден Примо
|58
|зщ
|Дэвид Савар
|8
|зщ
|Майк Мэтисон
|26
|зщ
|Джонатан Ковачевич
|54
|зщ
|Джордан Харрис
|52
|зщ
|Джастин Бэррон
|47
|зщ
|Джейден Страбл
|28
|нп
|Кристиан Дворак
|20
|нп
|Юрай Слафковски
|14
|нп
|Ник Судзуки
|22
|нп
|Коул Кофилд
|40
|нп
|Йоэль Армиа
|15
|нп
|Алекс Ньюхук
|11
|нп
|Брендан Галлахер
|17
|нп
|Джош Андерсон
|71
|нп
|Джейк Эванс
|70
|нп
|Таннер Пирсон
|49
|нп
|Рафаэль Арве-Пинар
|55
|нп
|Майкл Пеццетта
Главные тренеры
|Патрик Руа
|Мартен Сан-Луи
История личных встреч
|26.01.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3
|17.12.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|13.04.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|11.02.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 ОТ
|15.01.2023
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|16.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|20.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|05.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 6
|04.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1
|02.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|10.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 3
|08.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|07.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|05.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 7
|03.04.2024
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нью-Йорк Рейнджерс
|79
|110
|2
|Каролина Харрикейнз
|79
|107
|3
|Бостон Брюинз
|79
|107
|4
|Флорида Пантерз
|79
|104
|5
|Торонто Мэйпл Лифс
|78
|101
|6
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|78
|95
|7
|Нью-Йорк Айлендерс
|78
|87
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|78
|85
|9
|Питтсбург Пингвинз
|78
|84
|10
|Детройт Ред Уингз
|78
|84
|11
|Филадельфия Флайерз
|79
|83
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|79
|79
|13
|Баффало Сэйбрз
|79
|79
|14
|Оттава Сенаторз
|78
|72
|15
|Монреаль Канадиенс
|78
|72
|16
|Коламбус Блю Джекетс
|79
|64
Западная Конференция
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Даллас Старз
|79
|109
|2
|Ванкувер Кэнакс
|79
|105
|3
|Колорадо Эвеланш
|79
|104
|4
|Виннипег Джетс
|78
|102
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|77
|101
|6
|Нэшвилл Предаторз
|79
|95
|7
|Лос-Анджелес Кингз
|78
|93
|8
|Вегас Голден Найтс
|78
|92
|9
|Сент-Луис Блюз
|79
|89
|10
|Миннесота Уайлд
|78
|82
|11
|Сиэтл Кракен
|77
|79
|12
|Калгари Флэймз
|77
|75
|13
|Аризона Койотс
|79
|73
|14
|Анахайм Дакс
|79
|57
|15
|Чикаго Блэкхоукс
|78
|51
|16
|Сан-Хосе Шаркс
|78
|45