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Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США), вместимость: 17255
12 Апреля 2024 года в 02:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нью-Йорк Айлендерс - Монреаль Канадиенс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Ю-Би-Эс-Арена (Элмонт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Монреаль Канадиенс
Монреаль
40 Россия вр Семён Варламов
30 Россия вр Илья Сорокин
8 Канада зщ Ноа Добсон
28 Россия зщ Александр Романов
6 Канада зщ Райан Пулок
3 Канада зщ Адам Пелеч
25 Швеция зщ Себастьян Ахо
2 США зщ Майк Райлли
13 Канада нп Мэтью Барзал
14 Канада нп Бо Хорват
53 Канада нп Кейси Сизикас
21 США нп Кайл Палмьери
29 США нп Брок Нельсон
10 Швеция нп Симон Хольмстрём
18 Швеция нп Пьер Энгвалль
44 Канада нп Жан-Габриэль Пажо
27 США нп Андерс Ли
15 Канада нп Кэл Клаттербак
32 США нп Кайл Маклин
17 Канада нп Мэтт Мартин
35 Канада вр Сэм Монтембо
30 США вр Кейден Примо
58 Канада зщ Дэвид Савар
8 Канада зщ Майк Мэтисон
26 Канада зщ Джонатан Ковачевич
54 США зщ Джордан Харрис
52 Канада зщ Джастин Бэррон
47 США зщ Джейден Страбл
28 США нп Кристиан Дворак
20 Словакия нп Юрай Слафковски
14 Канада нп Ник Судзуки
22 США нп Коул Кофилд
40 Финляндия нп Йоэль Армиа
15 Канада нп Алекс Ньюхук
11 Канада нп Брендан Галлахер
17 Канада нп Джош Андерсон
71 Канада нп Джейк Эванс
70 Канада нп Таннер Пирсон
49 Канада нп Рафаэль Арве-Пинар
55 Канада нп Майкл Пеццетта
Главные тренеры
Канада Патрик Руа
Канада Мартен Сан-Луи
История личных встреч
26.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3Нью-Йорк Айлендерс
17.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3Нью-Йорк Айлендерс
13.04.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2Монреаль Канадиенс
11.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 3 ОТНью-Йорк Айлендерс
15.01.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1Монреаль Канадиенс
16.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс0 : 3Нью-Йорк Айлендерс
20.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 3 БМонреаль Канадиенс
05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 6Нью-Йорк Айлендерс
04.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 6Монреаль Канадиенс
04.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 2Нью-Йорк Айлендерс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс4 : 2
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 0
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Нью-Йорк Айлендерс
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Йорк Айлендерс2 : 1
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТНью-Йорк Айлендерс
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс9 : 3
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Монреаль Канадиенс
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс4 : 7
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Монреаль Канадиенс5 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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