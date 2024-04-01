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Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США), вместимость: 17151
12 Апреля 2024 года в 05:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Сиэтл Кракен
Сан-Хосе Шаркс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сиэтл Кракен - Сан-Хосе Шаркс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Климат Пледж-Арена (Сиэтл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Главные тренеры
Канада Дэйв Хэкстол
США Дэвид Куинн
История личных встреч
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Сиэтл Кракен
31.01.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 0Сиэтл Кракен
23.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен7 : 1Сан-Хосе Шаркс
17.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2 ОТСиэтл Кракен
21.02.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс4 : 0Сиэтл Кракен
24.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен8 : 5Сан-Хосе Шаркс
30.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 0Сан-Хосе Шаркс
28.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 1Сиэтл Кракен
21.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен3 : 2Сан-Хосе Шаркс
15.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 3Сиэтл Кракен
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен5 : 0
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 3Сиэтл Кракен
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Сиэтл Кракен
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Сиэтл Кракен
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 3 ОТ
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 5
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс3 : 2 ОТ
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс1 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Сан-Хосе Шаркс2 : 4Сиэтл Кракен
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

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