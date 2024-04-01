01:45 ()
Свернуть список

Даллас Старз - Виннипег Джетс 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 18889
12 Апреля 2024 года в 03:00 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Даллас Старз
Виннипег Джетс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Старз - Виннипег Джетс, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Даллас Старз
Даллас
Виннипег Джетс
Виннипег
Главные тренеры
Канада Питер Дебур
Канада Рик Боунесс
История личных встреч
01.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Виннипег Джетс
29.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс0 : 2Даллас Старз
11.11.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3Даллас Старз
26.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 5 ОТВиннипег Джетс
09.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 1Даллас Старз
18.10.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 1Виннипег Джетс
05.03.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс3 : 4 ОТДаллас Старз
24.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2 ОТВиннипег Джетс
12.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз4 : 3 ОТВиннипег Джетс
03.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3 БДаллас Старз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз3 : 2
08.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 7Даллас Старз
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 2Даллас Старз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Даллас Старз5 : 0
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 0 : 3Даллас Старз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 4 ОТВиннипег Джетс
06.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 4Виннипег Джетс
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс4 : 3
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс2 : 3
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close