01:45 ()
Свернуть список

Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
12 Апреля 2024 года в 05:30 (+03:00). НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз
Калгари Флэймз

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Калгари Флэймз, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Крипто.ком-Арена (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Калгари Флэймз
Калгари
Главные тренеры
Канада Джим Хиллер (и.о.)
Канада Райан Хаска
История личных встреч
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
28.02.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
24.12.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 3Калгари Флэймз
29.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 1Лос-Анджелес Кингз
21.03.2023 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз8 : 2Калгари Флэймз
23.12.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 3 ОТКалгари Флэймз
15.11.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз6 : 5Лос-Анджелес Кингз
05.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
01.04.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 3 БЛос-Анджелес Кингз
03.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Калгари Флэймз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 3 : 1Лос-Анджелес Кингз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз6 : 3
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 1 : 2Лос-Анджелес Кингз
04.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз5 : 2
02.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 4 : 3Лос-Анджелес Кингз
10.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 2 : 3 ОТКалгари Флэймз
07.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз2 : 4
05.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат 5 : 2Калгари Флэймз
03.04.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз3 : 5
31.03.2024 НХЛ - регулярный чемпионат Калгари Флэймз4 : 2Лос-Анджелес Кингз
Турнирная таблица
Восточная Конференция
КомандаИО
1 Нью-Йорк Рейнджерс79110
2 Каролина Харрикейнз79107
3 Бостон Брюинз79107
4 Флорида Пантерз79104
5 Торонто Мэйпл Лифс78101
6 Тампа-Бэй Лайтнинг7895
7 Нью-Йорк Айлендерс7887
8 Вашингтон Кэпиталз7885
9 Питтсбург Пингвинз7884
10 Детройт Ред Уингз7884
11 Филадельфия Флайерз7983
12 Нью-Джерси Дэвилз7979
13 Баффало Сэйбрз7979
14 Оттава Сенаторз7872
15 Монреаль Канадиенс7872
16 Коламбус Блю Джекетс7964
Западная Конференция
КомандаИО
1 Даллас Старз79109
2 Ванкувер Кэнакс79105
3 Колорадо Эвеланш79104
4 Виннипег Джетс78102
5 Эдмонтон Ойлерз77101
6 Нэшвилл Предаторз7995
7 Лос-Анджелес Кингз7893
8 Вегас Голден Найтс7892
9 Сент-Луис Блюз7989
10 Миннесота Уайлд7882
11 Сиэтл Кракен7779
12 Калгари Флэймз7775
13 Аризона Койотс7973
14 Анахайм Дакс7957
15 Чикаго Блэкхоукс7851
16 Сан-Хосе Шаркс7845

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close