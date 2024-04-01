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Трабзонспор - Сивасспор 12 Апреля прямая трансляция

Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
12 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 32-й тур
Трабзонспор
Сивасспор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Сивасспор, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
Турция Абдулла Авчи
История личных встреч
27.11.2023 Турция - Суперлига 13-й тур Сивасспор3 : 3Трабзонспор
20.04.2023 Турция - Суперлига 30-й тур Сивасспор4 : 1Трабзонспор
22.10.2022 Турция - Суперлига 11-й тур Трабзонспор1 : 0Сивасспор
15.01.2022 Турция - Суперлига 21-й тур Сивасспор1 : 1Трабзонспор
23.08.2021 Турция - Суперлига 2-й тур Трабзонспор2 : 1Сивасспор
03.04.2021 Турция - Суперлига 32-й тур Сивасспор0 : 0Трабзонспор
07.12.2020 Турция - Суперлига 11-й тур Трабзонспор1 : 1Сивасспор
16.02.2020 Турция - Суперлига 22-й тур Трабзонспор2 : 1Сивасспор
23.09.2019 Турция - Суперлига 5-й тур Сивасспор2 : 1Трабзонспор
27.01.2019 Турция - Суперлига 19-й тур Сивасспор1 : 1Трабзонспор
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур 1 : 3Трабзонспор
17.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур Трабзонспор2 : 3
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Трабзонспор5 : 1
04.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 3 : 1Трабзонспор
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Трабзонспор1 : 0
03.04.2024 Турция - Суперлига 31-й тур Сивасспор1 : 0
16.03.2024 Турция - Суперлига 30-й тур 4 : 1Сивасспор
09.03.2024 Турция - Суперлига 29-й тур Сивасспор1 : 2
01.03.2024 Турция - Суперлига 28-й тур 0 : 0Сивасспор
25.02.2024 Турция - Суперлига 27-й тур Сивасспор4 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Галатасарай3184
2
Квалификация Лиги чемпионов
Фенербахче3182
3
Квалификация Лиги Европы
Трабзонспор3152
4
Квалификация Лиги конференций
Бешикташ3147
5 Касымпаша3146
6 Ризеспор3145
7 Истанбул Башакшехир3143
8 Антальяспор3142
9 Аланьяспор3142
10 Сивасспор3141
11 Адана Демирспор3139
12 Самсунспор3137
13 Кайсериспор3136
14 Анкарагюджю3134
15 Хатайспор3133
16 Коньяспор3133
17
Зона вылета
Газиантеп3131
18
Зона вылета
Фатих Карагюмрюк3130
19
Зона вылета
Пендикспор3130
20
Зона вылета
Истанбулспор3113

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