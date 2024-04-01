Трабзонспор - Сивасспор 12 Апреля прямая трансляция
Стадион: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция), вместимость: 41513
12 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Турция - Суперлига, 32-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Трабзонспор - Сивасспор, которое состоится 12 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Турция - Суперлига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Шенол Гюнеш (Медикал Парк Арена) (Трабзон, Турция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон
Сивасспор
Сивас
Главные тренеры
|Абдулла Авчи
История личных встреч
|27.11.2023
|Турция - Суперлига
|13-й тур
|3 : 3
|20.04.2023
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|22.10.2022
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 0
|15.01.2022
|Турция - Суперлига
|21-й тур
|1 : 1
|23.08.2021
|Турция - Суперлига
|2-й тур
|2 : 1
|03.04.2021
|Турция - Суперлига
|32-й тур
|0 : 0
|07.12.2020
|Турция - Суперлига
|11-й тур
|1 : 1
|16.02.2020
|Турция - Суперлига
|22-й тур
|2 : 1
|23.09.2019
|Турция - Суперлига
|5-й тур
|2 : 1
|27.01.2019
|Турция - Суперлига
|19-й тур
|1 : 1
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 3
|17.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|2 : 3
|09.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|5 : 1
|04.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|3 : 1
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|1 : 0
|03.04.2024
|Турция - Суперлига
|31-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Турция - Суперлига
|30-й тур
|4 : 1
|09.03.2024
|Турция - Суперлига
|29-й тур
|1 : 2
|01.03.2024
|Турция - Суперлига
|28-й тур
|0 : 0
|25.02.2024
|Турция - Суперлига
|27-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Галатасарай
|31
|84
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Фенербахче
|31
|82
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Трабзонспор
|31
|52
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Бешикташ
|31
|47
|5
|Касымпаша
|31
|46
|6
|Ризеспор
|31
|45
|7
|Истанбул Башакшехир
|31
|43
|8
|Антальяспор
|31
|42
|9
|Аланьяспор
|31
|42
|10
|Сивасспор
|31
|41
|11
|Адана Демирспор
|31
|39
|12
|Самсунспор
|31
|37
|13
|Кайсериспор
|31
|36
|14
|Анкарагюджю
|31
|34
|15
|Хатайспор
|31
|33
|16
|Коньяспор
|31
|33
| 17
Зона вылета
|Газиантеп
|31
|31
| 18
Зона вылета
|Фатих Карагюмрюк
|31
|30
| 19
Зона вылета
|Пендикспор
|31
|30
| 20
Зона вылета
|Истанбулспор
|31
|13