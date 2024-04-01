Ахмат - Балтика 13 Апреля прямая трансляция

0'

Магомед Адиев – главный тренер «Ахмата». 46-летний специалист возвращается в Российскую Премьер-Лигу, чтобы помочь команде из родного города остаться в элитном дивизионе.В сезоне-2018/2019 Магомед Адиев тренировал терпящий бедствие «Анжи» В РПЛ вернулся тренер, нашумевший в Европе! Но его прошлый опыт в России — боль 0'Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».«Балтика» приблизит «Ахмат» к вылету? «Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.