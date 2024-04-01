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Ахмат - Балтика 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия), вместимость: 30597
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур
Ахмат
Балтика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ахмат - Балтика, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 24-й тур, оно проводится на стадионе: Ахмат-Арена (Грозный, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ахмат
Грозный
Балтика
Калининград
Главные тренеры
Беларусь Мирослав Юрьевич Ромащенко
Россия Магомед Мусаевич Адиев
Россия Сергей Николаевич Игнашевич
История личных встреч
31.10.2023 Fonbet Кубок России Группа C Балтика4 : 1Ахмат
23.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 9-й тур Балтика1 : 0Ахмат
10.08.2023 Fonbet Кубок России Группа C Ахмат0 : 2Балтика
13.10.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 39-й тур Ахмат2 : 0Балтика
03.07.2007 Россия - Первый дивизион - 2007 19-й тур Балтика0 : 1Ахмат
04.08.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 25-й тур Балтика1 : 2Ахмат
15.04.2006 Россия - Первый дивизион - 2006 5-й тур Ахмат0 : 1Балтика
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур 0 : 0Ахмат
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур Ахмат0 : 2
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур Ахмат2 : 0
04.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Ахмат0 : 1
31.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур 2 : 1Ахмат
12.04.2024 Россия - МФЛ 5-й тур Балтика0 : 1
07.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 23-й тур 1 : 0Балтика
05.04.2024 Россия - МФЛ 4-й тур 4 : 0Балтика
03.04.2024 Fonbet Кубок России 1/2 финала (Путь РПЛ) Балтика0 : 1
30.03.2024 МИР Российская Премьер-лига 22-й тур Балтика2 : 0
Текстовая трансляция
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Магомед Адиев – главный тренер «Ахмата». 46-летний специалист возвращается в Российскую Премьер-Лигу, чтобы помочь команде из родного города остаться в элитном дивизионе.В сезоне-2018/2019 Магомед Адиев тренировал терпящий бедствие «Анжи» В РПЛ вернулся тренер, нашумевший в Европе! Но его прошлый опыт в России — боль 0'Чемпионат России всё ближе к завершению. Впереди уже 24-й тур. Нас ожидает несколько ключевых встреч в борьбе за титул, медали и выживание. Все главные интриги — в превью от «Чемпионата».«Балтика» приблизит «Ахмат» к вылету? «Золотой» матч в Краснодаре и судьбоносный выезд для Абаскаля. Интриги 24-го тура РПЛ 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 24-го тура РПЛ: «Ахмат» — «Балтика». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит2244
2 Краснодар2243
3 Динамо М2238
4 ЦСКА2236
5 Локомотив М2236
6 Спартак М2235
7 Крылья Советов2233
8 Рубин2232
9 Ростов2231
10 Пари Нижний Новгород2228
11 Факел2226
12 Оренбург2223
13 Ахмат2220
14 Урал2220
15
Зона вылета
Балтика2217
16
Зона вылета
Сочи2215

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