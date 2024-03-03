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Черноморец - Акрон 13 Апреля прямая трансляция

13 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Черноморец
Акрон

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Черноморец - Акрон, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Черноморец
Новороссийск
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Константин Георгиевич Зырянов
Россия Вадим Вячеславович Гаранин
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
Россия Заурбек Эдуардович Тедеев
История личных встреч
03.09.2023 Россия - Мелбет Первая лига 8-й тур Акрон0 : 0Черноморец
07.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Черноморец3 : 0
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 2Черноморец
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Черноморец1 : 0
10.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Черноморец3 : 0
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 2 : 0Черноморец
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Акрон2 : 1
31.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 1 : 1Акрон
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Акрон2 : 0
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 2 : 3Акрон
03.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур Акрон0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2545
2
Повышение
Акрон2545
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2537
9 Енисей2533
10 СКА-Хабаровск2531
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 Черноморец2530
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2522

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