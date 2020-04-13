Волгарь - Тюмень 13 Апреля прямая трансляция
13 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Тюмень, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Волгарь
Астрахань
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
|Сергей Александрович Павлов
|Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
|14.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|14-й тур
|1 : 0
|05.10.2022
|Fonbet Кубок России
|1/32 финала
|0 : 3
|31.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|3 : 1
|06.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|12-й тур
|1 : 0
|21.02.2017
|Кубок ФНЛ
|Плей-офф
|2 : 1
|13.11.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|22-й тур
|2 : 0
|27.07.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|4-й тур
|1 : 0
|25.04.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|33-й тур
|1 : 1
|11.10.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|15-й тур
|0 : 2
|30.05.2015
|ФНЛ - Первый дивизион
|34-й тур
|0 : 1
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|2 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|3 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 0
|13.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|1 : 2
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|0 : 1
|11.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 0
|04.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|25
|45
| 2
Повышение
|Акрон
|25
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Алания
|25
|37
|7
|Тюмень
|25
|37
|8
|Нефтехимик
|25
|37
|9
|Енисей
|25
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|11
|Торпедо М
|25
|31
|12
|Шинник
|25
|31
|13
|Черноморец
|25
|30
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|25
|22