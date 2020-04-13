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Волгарь - Тюмень 13 Апреля прямая трансляция

13 Апреля 2024 года в 16:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Волгарь
Тюмень

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Волгарь - Тюмень, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Волгарь
Астрахань
Тюмень
Тюмень
Главные тренеры
Россия Сергей Александрович Павлов
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
История личных встреч
14.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 14-й тур Тюмень1 : 0Волгарь
05.10.2022 Fonbet Кубок России 1/32 финала Тюмень0 : 3Волгарь
31.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 30-й тур Тюмень3 : 1Волгарь
06.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион 12-й тур Волгарь1 : 0Тюмень
21.02.2017 Кубок ФНЛ Плей-офф Тюмень2 : 1Волгарь
13.11.2016 ФНЛ - Первый дивизион 22-й тур Волгарь2 : 0Тюмень
27.07.2016 ФНЛ - Первый дивизион 4-й тур Тюмень1 : 0Волгарь
25.04.2016 ФНЛ - Первый дивизион 33-й тур Волгарь1 : 1Тюмень
11.10.2015 ФНЛ - Первый дивизион 15-й тур Тюмень0 : 2Волгарь
30.05.2015 ФНЛ - Первый дивизион 34-й тур Тюмень0 : 1Волгарь
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 2 : 2Волгарь
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 3 : 0Волгарь
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 0 : 0Волгарь
13.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Волгарь1 : 2
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Волгарь0 : 2
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Тюмень0 : 2
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 0 : 0Тюмень
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Тюмень0 : 1
11.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур 0 : 0Тюмень
04.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 3 : 0Тюмень
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2545
2
Повышение
Акрон2545
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2537
9 Енисей2533
10 СКА-Хабаровск2531
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 Черноморец2530
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2522

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