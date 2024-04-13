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Химки - Шинник 13 Апреля прямая трансляция

13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
Химки
Шинник

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Шинник, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Химки
Химки
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
Россия Андрей Викторович Талалаев
Туркменистан Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
05.08.2023 Россия - Мелбет Первая лига 4-й тур Шинник1 : 2Химки
25.08.2019 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Шинник0 : 1Химки
10.11.2018 ФНЛ - Первый дивизион 21-й тур Химки1 : 0Шинник
08.08.2018 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Шинник0 : 1Химки
10.03.2018 ФНЛ - Первый дивизион 27-й тур Шинник2 : 0Химки
23.08.2017 Кубок России 1/32 финала Химки0 : 2Шинник
19.08.2017 ФНЛ - Первый дивизион 9-й тур Химки0 : 3Шинник
26.03.2017 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Химки3 : 0Шинник
28.08.2016 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Шинник2 : 0Химки
01.09.2013 Кубок России 1/32 финала Химки1 : 2Шинник
08.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур Химки3 : 2
02.04.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов) Химки0 : 0 6 : 7
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур 4 : 1Химки
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур Химки1 : 3
12.03.2024 Fonbet Кубок России 1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов) Химки2 : 0
06.04.2024 Россия - Мелбет Первая лига 26-й тур 0 : 2Шинник
30.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Шинник0 : 0
18.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 23-й тур 1 : 0Шинник
09.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 22-й тур Шинник0 : 2
02.03.2024 Россия - Мелбет Первая лига 21-й тур 0 : 2Шинник
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Химки2545
2
Повышение
Акрон2545
3
Плей-офф за повышение
Динамо Мх2544
4
Плей-офф за повышение
Арсенал2541
5 Родина2541
6 Алания2537
7 Тюмень2537
8 Нефтехимик2537
9 Енисей2533
10 СКА-Хабаровск2531
11 Торпедо М2531
12 Шинник2531
13 Черноморец2530
14 КАМАЗ2530
15 Ленинградец2526
16
Зона вылета
Сокол2525
17
Зона вылета
Кубань2522
18
Зона вылета
Волгарь2522

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