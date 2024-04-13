Химки - Шинник 13 Апреля прямая трансляция
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Шинник, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Мелбет Первая лига, 27-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Шинник
Ярославль
Главные тренеры
|Андрей Викторович Талалаев
|Дмитрий Иванович Хомуха
История личных встреч
|05.08.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 2
|25.08.2019
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 1
|10.11.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|21-й тур
|1 : 0
|08.08.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 1
|10.03.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|27-й тур
|2 : 0
|23.08.2017
|Кубок России
|1/32 финала
|0 : 2
|19.08.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|9-й тур
|0 : 3
|26.03.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|3 : 0
|28.08.2016
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 0
|01.09.2013
|Кубок России
|1/32 финала
|1 : 2
|08.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|3 : 2
|02.04.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
|0 : 0 6 : 7
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|4 : 1
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 3
|12.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
|2 : 0
|06.04.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|26-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|0 : 0
|18.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|23-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|22-й тур
|0 : 2
|02.03.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|21-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Химки
|25
|45
| 2
Повышение
|Акрон
|25
|45
| 3
Плей-офф за повышение
|Динамо Мх
|25
|44
| 4
Плей-офф за повышение
|Арсенал
|25
|41
|5
|Родина
|25
|41
|6
|Алания
|25
|37
|7
|Тюмень
|25
|37
|8
|Нефтехимик
|25
|37
|9
|Енисей
|25
|33
|10
|СКА-Хабаровск
|25
|31
|11
|Торпедо М
|25
|31
|12
|Шинник
|25
|31
|13
|Черноморец
|25
|30
|14
|КАМАЗ
|25
|30
|15
|Ленинградец
|25
|26
| 16
Зона вылета
|Сокол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Кубань
|25
|22
| 18
Зона вылета
|Волгарь
|25
|22