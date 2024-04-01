Райо Вальекано - Хетафе 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
13 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Хетафе, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Хетафе
Хетафе
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|20
|зщ
|Иван Балиу
|24
|зщ
|Флорьян Лежён
|3
|зщ
|Пеп Чаварриа
|23
|пз
|Оскар Мартин
|17
|пз
|Унай Лопес
|8
|пз
|Оскар Трехо
|21
|пз
|Пате Сисс
|19
|пз
|Хорхе де Фрутос
|7
|нп
|Иси Паласон
|22
|нп
|Рауль де Томас
|13
|вр
|Давид Сория
|21
|зщ
|Хуан Иглесиас
|2
|зщ
|Джене
|15
|зщ
|Омар Альдерете
|4
|зщ
|Гастон Альварес
|5
|пз
|Луис Милья
|25
|пз
|Йеллу Сантьяго
|20
|пз
|Неманья Максимович
|24
|пз
|Илаш Мориба
|9
|пз
|Оскар Родригес
|12
|нп
|Мэйсон Гринвуд
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|0 : 2
|12.02.2023
|Испания - Примера
|21-й тур
|1 : 1
|14.10.2022
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 0
|08.05.2022
|Испания - Примера
|35-й тур
|0 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|3 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|25-й тур
|2 : 1
|21.10.2018
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 2
|25.02.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 27-й тур
|1 : 0
|22.09.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 6-й тур
|2 : 0
|01.04.2016
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|26.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|3 : 0
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 3
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|75
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|58
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Валенсия
|30
|44
|8
|Бетис
|30
|42
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|30
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13