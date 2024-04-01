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Райо Вальекано - Хетафе 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
13 Апреля 2024 года в 17:15 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания);
Райо Вальекано
Хетафе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Хетафе, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Райо Вальекано
Мадрид
Хетафе
Хетафе
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
20АлбаниязщИван Балиу
24ФранциязщФлорьян Лежён
3ИспаниязщПеп Чаварриа
23ИспанияпзОскар Мартин
17ИспанияпзУнай Лопес
8АргентинапзОскар Трехо
21СенегалпзПате Сисс
19ИспанияпзХорхе де Фрутос
7ИспаниянпИси Паласон
22ИспаниянпРауль де Томас
13ИспанияврДавид Сория
21ИспаниязщХуан Иглесиас
2Тогозщ Джене
15ПарагвайзщОмар Альдерете
4УругвайзщГастон Альварес
5ИспанияпзЛуис Милья
25ИспанияпзЙеллу Сантьяго
20СербияпзНеманья Максимович
24ГвинеяпзИлаш Мориба
9ИспанияпзОскар Родригес
12АнглиянпМэйсон Гринвуд
Главные тренеры
ИспанияФрансиско Родригес
ИспанияХосе Бордалас
История личных встреч
02.01.2024Испания - Примера19-й турХетафе0 : 2Райо Вальекано
12.02.2023Испания - Примера21-й турХетафе1 : 1Райо Вальекано
14.10.2022Испания - Примера9-й турРайо Вальекано0 : 0Хетафе
08.05.2022Испания - Примера35-й турХетафе0 : 0Райо Вальекано
18.09.2021Испания - Примера5-й турРайо Вальекано3 : 0Хетафе
23.02.2019Испания - Примера25-й турХетафе2 : 1Райо Вальекано
21.10.2018Испания - Примера9-й турРайо Вальекано1 : 2Хетафе
25.02.2017Испания - СегундаСегунда. 27-й турХетафе1 : 0Райо Вальекано
22.09.2016Испания - СегундаСегунда. 6-й турРайо Вальекано2 : 0Хетафе
01.04.2016Испания - Примера31-й турРайо Вальекано2 : 0Хетафе
31.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Райо Вальекано
17.03.2024Испания - Примера29-й турРайо Вальекано2 : 0
10.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Райо Вальекано
02.03.2024Испания - Примера27-й турРайо Вальекано1 : 1
26.02.2024Испания - Примера26-й тур3 : 0Райо Вальекано
30.03.2024Испания - Примера30-й турХетафе0 : 1
16.03.2024Испания - Примера29-й турХетафе1 : 0
09.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Хетафе
02.03.2024Испания - Примера27-й турХетафе3 : 3
24.02.2024Испания - Примера26-й тур4 : 0Хетафе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3075
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетико М3058
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Валенсия3044
8 Бетис3042
9 Осасуна3039
10 Вильярреал3038
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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