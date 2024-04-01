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Кадис - Барселона 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
Кадис
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Барселона, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кадис
Кадис
Барселона
Барселона
1АргентинаврХеремьяс Ледесма
20ИспаниязщИсаак Карселен
3ИспаниязщФали Хименес
5ИспаниязщВиктор Чуст
15ИспаниязщХавьер Эрнандес
27ИспанияпзРоберт Наварро
8ИспанияпзАлехандро Фернандес
4ИспанияпзРубен Алькарас
7ИспаниянпРубен Собрино
16ИспаниянпКристофер Рамос
9Испаниянп Хуанми
1ГерманияврМарк-Андре тер Штеген
20ИспаниязщСерхи Роберто
23ФранциязщЖюль Кунде
15ДаниязщАндреас Кристенсен
33ИспаниязщПау Кубарси
39ИспаниязщЭктор Форт
32ИспанияпзФермин Лопес Мартин
18ИспанияпзОриоль Ромеу
7ИспаниянпФерран Торрес
19БразилиянпВитор Уго Роке Феррейра
14ПортугалиянпЖоау Феликс
Главные тренеры
ИспанияСерхио Гонсалес
ИспанияХавьер Эрнандес
История личных встреч
20.08.2023Испания - Примера2-й турБарселона2 : 0Кадис
19.02.2023Испания - Примера22-й турБарселона2 : 0Кадис
10.09.2022Испания - Примера5-й турКадис0 : 4Барселона
18.04.2022Испания - Примера32-й турБарселона0 : 1Кадис
23.09.2021Испания - Примера6-й турКадис0 : 0Барселона
21.02.2021Испания - Примера24-й турБарселона1 : 1Кадис
05.12.2020Испания - Примера12-й турКадис2 : 1Барселона
29.03.2024Испания - Примера30-й турКадис1 : 0
15.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 0Кадис
09.03.2024Испания - Примера28-й турКадис2 : 0
02.03.2024Испания - Примера27-й тур1 : 1Кадис
25.02.2024Испания - Примера26-й турКадис2 : 2
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 3Барселона
30.03.2024Испания - Примера30-й турБарселона1 : 0
17.03.2024Испания - Примера29-й тур0 : 3Барселона
12.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБарселона3 : 1
08.03.2024Испания - Примера28-й турБарселона1 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Кадис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3075
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетико М3058
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Валенсия3044
8 Бетис3042
9 Осасуна3039
10 Вильярреал3038
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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