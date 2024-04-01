Кадис - Барселона 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хуан Луис Пулидо Сантана (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Барселона, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Барселона
Барселона
|1
|вр
|Херемьяс Ледесма
|20
|зщ
|Исаак Карселен
|3
|зщ
|Фали Хименес
|5
|зщ
|Виктор Чуст
|15
|зщ
|Хавьер Эрнандес
|27
|пз
|Роберт Наварро
|8
|пз
|Алехандро Фернандес
|4
|пз
|Рубен Алькарас
|7
|нп
|Рубен Собрино
|16
|нп
|Кристофер Рамос
|9
|нп
|Хуанми
|1
|вр
|Марк-Андре тер Штеген
|20
|зщ
|Серхи Роберто
|23
|зщ
|Жюль Кунде
|15
|зщ
|Андреас Кристенсен
|33
|зщ
|Пау Кубарси
|39
|зщ
|Эктор Форт
|32
|пз
|Фермин Лопес Мартин
|18
|пз
|Ориоль Ромеу
|7
|нп
|Ферран Торрес
|19
|нп
|Витор Уго Роке Феррейра
|14
|нп
|Жоау Феликс
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|20.08.2023
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 0
|19.02.2023
|Испания - Примера
|22-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 4
|18.04.2022
|Испания - Примера
|32-й тур
|0 : 1
|23.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|0 : 0
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 1
|05.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 1
|29.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 1
|25.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 2
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|0 : 3
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 1
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Кадис» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|75
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|58
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Валенсия
|30
|44
|8
|Бетис
|30
|42
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|30
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13