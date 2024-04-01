Мальорка - Реал Мадрид 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
|1
|вр
|Предраг Райкович
|20
|зщ
|Джованни Гонсалес
|24
|зщ
|Мартин Вальент
|21
|зщ
|Антонио Раильо
|2
|зщ
|Матия Настасич
|11
|зщ
|Хауме Коста
|18
|пз
|Антонио Санчес
|12
|пз
|Саму Кошта
|10
|пз
|Серхи Дардер
|7
|нп
|Ведат Мурики
|17
|нп
|Кайл Ларин
|13
|вр
|Андрей Лунин
|17
|зщ
|Лукас Васкес
|3
|зщ
|Эдер Милитао
|6
|зщ
|Начо Фернандес
|20
|зщ
|Франсиско Гарсия
|18
|пз
|Орельен Тчуамени
|19
|пз
|Даниель Себальос
|10
|пз
|Лука Модрич
|21
|пз
|Браим Диас
|14
|нп
|Хоселу
|11
|нп
|Родриго
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|03.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 0
|05.02.2023
|Испания - Примера
|20-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|4 : 1
|14.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|0 : 3
|22.09.2021
|Испания - Примера
|6-й тур
|6 : 1
|24.06.2020
|Испания - Примера
|31-й тур
|2 : 0
|19.10.2019
|Испания - Примера
|9-й тур
|1 : 0
|16.03.2013
|Испания - Примера
|28-й тур
|5 : 2
|29.10.2012
|Испания - Примера
|9-й тур
|0 : 5
|13.05.2012
|Испания - Примера
|38-й тур
|4 : 1
|06.04.2024
|Кубок Испании
|Финал
|1 : 1 4 : 2
|30.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|1 : 0
|08.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|03.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|3 : 3
|31.03.2024
|Испания - Примера
|30-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 4
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|4 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|30
|75
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|30
|67
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|30
|65
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|30
|58
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|30
|56
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|30
|49
|7
|Валенсия
|30
|44
|8
|Бетис
|30
|42
|9
|Осасуна
|30
|39
|10
|Вильярреал
|30
|38
|11
|Хетафе
|30
|38
|12
|Лас-Пальмас
|30
|37
|13
|Алавес
|30
|32
|14
|Мальорка
|30
|31
|15
|Севилья
|30
|31
|16
|Райо Вальекано
|30
|30
|17
|Сельта
|30
|28
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|30
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|30
|13