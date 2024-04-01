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Мальорка - Реал Мадрид 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 31-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания);
Мальорка
Реал Мадрид

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Реал Мадрид, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 31-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Реал Мадрид
Мадрид
1СербияврПредраг Райкович
20УругвайзщДжованни Гонсалес
24СловакиязщМартин Вальент
21ИспаниязщАнтонио Раильо
2СербиязщМатия Настасич
11ИспаниязщХауме Коста
18ИспанияпзАнтонио Санчес
12ПортугалияпзСаму Кошта
10ИспанияпзСерхи Дардер
7КосовонпВедат Мурики
17КанаданпКайл Ларин
13УкраинаврАндрей Лунин
17ИспаниязщЛукас Васкес
3БразилиязщЭдер Милитао
6ИспаниязщНачо Фернандес
20ИспаниязщФрансиско Гарсия
18ФранцияпзОрельен Тчуамени
19ИспанияпзДаниель Себальос
10ХорватияпзЛука Модрич
21ИспанияпзБраим Диас
14Испаниянп Хоселу
11Бразилиянп Родриго
Главные тренеры
МексикаХавьер Агирре
ИталияКарло Анчелотти
История личных встреч
03.01.2024Испания - Примера19-й турРеал Мадрид1 : 0Мальорка
05.02.2023Испания - Примера20-й турМальорка1 : 0Реал Мадрид
11.09.2022Испания - Примера5-й турРеал Мадрид4 : 1Мальорка
14.03.2022Испания - Примера28-й турМальорка0 : 3Реал Мадрид
22.09.2021Испания - Примера6-й турРеал Мадрид6 : 1Мальорка
24.06.2020Испания - Примера31-й турРеал Мадрид2 : 0Мальорка
19.10.2019Испания - Примера9-й турМальорка1 : 0Реал Мадрид
16.03.2013Испания - Примера28-й турРеал Мадрид5 : 2Мальорка
29.10.2012Испания - Примера9-й турМальорка0 : 5Реал Мадрид
13.05.2012Испания - Примера38-й турРеал Мадрид4 : 1Мальорка
06.04.2024Кубок ИспанииФинал1 : 1 4 : 2Мальорка
30.03.2024Испания - Примера30-й тур0 : 0Мальорка
16.03.2024Испания - Примера29-й турМальорка1 : 0
08.03.2024Испания - Примера28-й тур1 : 0Мальорка
03.03.2024Испания - Примера27-й турМальорка1 : 0
09.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матчРеал Мадрид3 : 3
31.03.2024Испания - Примера30-й турРеал Мадрид2 : 0
16.03.2024Испания - Примера29-й тур2 : 4Реал Мадрид
10.03.2024Испания - Примера28-й турРеал Мадрид4 : 0
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчРеал Мадрид1 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 31-го тура Примеры: «Мальорка» — «Реал». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид3075
2
Лига чемпионов
Барселона3067
3
Лига чемпионов
Жирона3065
4
Лига чемпионов
Атлетико М3058
5
Лига Европы
Атлетик Б3056
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад3049
7 Валенсия3044
8 Бетис3042
9 Осасуна3039
10 Вильярреал3038
11 Хетафе3038
12 Лас-Пальмас3037
13 Алавес3032
14 Мальорка3031
15 Севилья3031
16 Райо Вальекано3030
17 Сельта3028
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада3014
20
Зона вылета
Альмерия3013

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