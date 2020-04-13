Торино - Ювентус 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
13 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
|32
|вр
|Ваня Милинкович-Савич
|4
|зщ
|Алессандро Буонджорно
|13
|зщ
|Рикардо Родригес
|19
|зщ
|Рауль Белланова
|20
|зщ
|Валентино Лацаро
|61
|пз
|Адриен Тамез
|28
|пз
|Самуэле Риччи
|77
|пз
|Кароль Линетты
|16
|пз
|Никола Влашич
|9
|нп
|Арнальдо Антонио Санабрия
|91
|нп
|Дуван Сапата
|1
|вр
|Войцех Щенсны
|4
|зщ
|Федерико Гатти
|3
|зщ
|Бремер
|6
|зщ
|Данило
|27
|зщ
|Андреа Камбьязо
|16
|пз
|Уэстон Маккенни
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|25
|пз
|Адриен Рабьо
|11
|пз
|Филип Костич
|9
|нп
|Душан Влахович
|7
|нп
|Федерико Кьеза
Главные тренеры
|Иван Юрич
|Массимилиано Аллегри
История личных встреч
|07.10.2023
|Италия - Серия А
|8-й тур
|2 : 0
|28.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 24-й тур
|4 : 2
|15.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 1
|18.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|02.10.2021
|Италия - Серия А
|7-й тур
|0 : 1
|03.04.2021
|Италия - Серия А
|29-й тур
|2 : 2
|05.12.2020
|Италия - Серия А
|10-й тур
|2 : 1
|04.07.2020
|Италия - Серия А
|30-й тур
|4 : 1
|02.11.2019
|Италия - Серия А
|11-й тур
|0 : 1
|03.05.2019
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 2
|08.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|0 : 0
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|1 : 0
|02.04.2024
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 0
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 0
|10.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|62
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Наполи
|31
|48
|8
|Лацио
|31
|46
|9
|Торино
|31
|44
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Кальяри
|31
|30
|14
|Лечче
|31
|29
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|31
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15