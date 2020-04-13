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Торино - Ювентус 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
13 Апреля 2024 года в 19:00 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Фабио Мареска (Неаполь, Италия);
Торино
Ювентус

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Ювентус, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Ювентус
Турин
32 Сербия вр Ваня Милинкович-Савич
4 Италия зщ Алессандро Буонджорно
13 Швейцария зщ Рикардо Родригес
19 Италия зщ Рауль Белланова
20 Австрия зщ Валентино Лацаро
61 Франция пз Адриен Тамез
28 Италия пз Самуэле Риччи
77 Польша пз Кароль Линетты
16 Хорватия пз Никола Влашич
9 Парагвай нп Арнальдо Антонио Санабрия
91 Колумбия нп Дуван Сапата
1 Польша вр Войцех Щенсны
4 Италия зщ Федерико Гатти
3 Бразилия зщ Бремер
6 Бразилия зщ Данило
27 Италия зщ Андреа Камбьязо
16 США пз Уэстон Маккенни
5 Италия пз Мануэль Локателли
25 Франция пз Адриен Рабьо
11 Сербия пз Филип Костич
9 Сербия нп Душан Влахович
7 Италия нп Федерико Кьеза
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Массимилиано Аллегри
История личных встреч
07.10.2023 Италия - Серия А 8-й тур Ювентус2 : 0Торино
28.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 24-й тур Ювентус4 : 2Торино
15.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Торино0 : 1Ювентус
18.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Ювентус1 : 1Торино
02.10.2021 Италия - Серия А 7-й тур Торино0 : 1Ювентус
03.04.2021 Италия - Серия А 29-й тур Торино2 : 2Ювентус
05.12.2020 Италия - Серия А 10-й тур Ювентус2 : 1Торино
04.07.2020 Италия - Серия А 30-й тур Ювентус4 : 1Торино
02.11.2019 Италия - Серия А 11-й тур Торино0 : 1Ювентус
03.05.2019 Италия - Серия А 35-й тур Ювентус1 : 1Торино
06.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 3 : 2Торино
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур Торино1 : 0
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 2Торино
08.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 1 : 1Торино
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Торино0 : 0
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Ювентус1 : 0
02.04.2024 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч Ювентус2 : 0
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0Ювентус
17.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Ювентус0 : 0
10.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Ювентус2 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3162
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Наполи3148
8 Лацио3146
9 Торино3144
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Кальяри3130
14 Лечче3129
15 Удинезе3128
16 Эмполи3128
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3115

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