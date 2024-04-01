Болонья - Монца 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
13 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Монца, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Болонья
Болонья
Монца
Монца
|28
|вр
|Лукаш Скорупски
|3
|зщ
|Стефан Пош
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Виктор Кристиансен
|8
|пз
|Ремо Фройлер
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|82
|пз
|Кацпер Урбаньский
|7
|нп
|Риккардо Орсолини
|9
|нп
|Джошуа Зиркзее
|16
|вр
|Микеле Ди Грегорио
|4
|зщ
|Армандо Иццо
|22
|зщ
|Пабло Мари
|19
|зщ
|Самуэле Биринделли
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|32
|пз
|Маттео Пессина
|6
|пз
|Роберто Гальярдини
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|20
|нп
|Алессио Дзербин
|47
|нп
|Дани Карвалью
|11
|нп
|Милан Джурич
Главные тренеры
|Тьяго Мотта
|Раффаэле Палладино
История личных встреч
|28.09.2023
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|12.02.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 22-й тур
|0 : 1
|31.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 12-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|0 : 0
|01.04.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|3 : 0
|15.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|0 : 1
|03.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 2
|07.04.2024
|Италия - Серия А
|31-й тур
|2 : 4
|30.03.2024
|Италия - Серия А
|30-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Италия - Серия А
|29-й тур
|1 : 0
|09.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|2 : 3
|02.03.2024
|Италия - Серия А
|27-й тур
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Интер М
|31
|82
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|31
|68
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|31
|62
| 4
Лига чемпионов
|Болонья
|31
|58
| 5
Лига Европы
|Рома
|31
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|30
|50
|7
|Наполи
|31
|48
|8
|Лацио
|31
|46
|9
|Торино
|31
|44
|10
|Фиорентина
|30
|43
|11
|Монца
|31
|42
|12
|Дженоа
|31
|38
|13
|Кальяри
|31
|30
|14
|Лечче
|31
|29
|15
|Удинезе
|31
|28
|16
|Эмполи
|31
|28
|17
|Верона
|31
|27
| 18
Зона вылета
|Фрозиноне
|31
|26
| 19
Зона вылета
|Сассуоло
|31
|25
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|31
|15