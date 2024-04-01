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Болонья - Монца 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 38279
13 Апреля 2024 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 32-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Болонья
Монца

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Монца, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Монца
Монца
28 Польша вр Лукаш Скорупски
3 Австрия зщ Стефан Пош
26 Колумбия зщ Джон Лукуми
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Дания зщ Виктор Кристиансен
8 Швейцария пз Ремо Фройлер
19 Шотландия пз Льюис Фергюсон
80 Италия пз Джованни Фаббьян
82 Польша пз Кацпер Урбаньский
7 Италия нп Риккардо Орсолини
9 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
16 Италия вр Микеле Ди Грегорио
4 Италия зщ Армандо Иццо
22 Испания зщ Пабло Мари
19 Италия зщ Самуэле Биринделли
44 Италия зщ Андреа Карбони
32 Италия пз Маттео Пессина
6 Италия пз Роберто Гальярдини
28 Италия пз Андреа Кольпани
20 Италия нп Алессио Дзербин
47 Португалия нп Дани Карвалью
11 Босния и Герцеговина нп Милан Джурич
Главные тренеры
Италия Тьяго Мотта
Италия Раффаэле Палладино
История личных встреч
28.09.2023 Италия - Серия А 6-й тур Монца0 : 0Болонья
12.02.2023 Италия - Серия А Серия А. 22-й тур Болонья0 : 1Монца
31.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 12-й тур Монца1 : 2Болонья
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур 0 : 0Болонья
01.04.2024 Италия - Серия А 30-й тур Болонья3 : 0
15.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур 0 : 1Болонья
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Болонья0 : 1
03.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур 1 : 2Болонья
07.04.2024 Италия - Серия А 31-й тур Монца2 : 4
30.03.2024 Италия - Серия А 30-й тур 1 : 0Монца
16.03.2024 Италия - Серия А 29-й тур Монца1 : 0
09.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур 2 : 3Монца
02.03.2024 Италия - Серия А 27-й тур Монца1 : 4
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Интер М3182
2
Лига чемпионов
Милан3168
3
Лига чемпионов
Ювентус3162
4
Лига чемпионов
Болонья3158
5
Лига Европы
Рома3155
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта3050
7 Наполи3148
8 Лацио3146
9 Торино3144
10 Фиорентина3043
11 Монца3142
12 Дженоа3138
13 Кальяри3130
14 Лечче3129
15 Удинезе3128
16 Эмполи3128
17 Верона3127
18
Зона вылета
Фрозиноне3126
19
Зона вылета
Сассуоло3125
20
Зона вылета
Салернитана3115

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