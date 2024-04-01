Майнц - Хоффенхайм 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Майнц
Майнц
Хоффенхайм
Зинсхайм
|27
|вр
|Робин Центнер
|3
|зщ
|Сепп ван ден Берг
|25
|зщ
|Андреас Ханче-Ольсен
|19
|зщ
|Антони Каси
|2
|зщ
|Филипп Мвене
|23
|пз
|Жозуа Гилявоги
|8
|пз
|Леандро Баррейро
|18
|пз
|Надим Амири
|7
|пз
|Ли Джэ Сон
|43
|нп
|Браян Груда
|29
|нп
|Жонатан Буркардт
|1
|вр
|Оливер Бауман
|5
|зщ
|Озан Кабак
|35
|зщ
|Тим Дрекслер
|3
|зщ
|Павел Кадержабек
|19
|зщ
|Давид Юрасек
|11
|пз
|Флориан Гриллич
|6
|пз
|Гриша Прёмель
|16
|пз
|Антон Стах
|27
|нп
|Андрей Крамарич
|10
|нп
|Ваут Вегорст
|14
|нп
|Максимилиан Байер
Главные тренеры
|Бо Свенссон
|Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 1
|04.03.2023
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|10.09.2022
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|4 : 1
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 0
|11.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|0 : 2
|21.03.2021
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 2
|29.11.2020
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 1
|30.05.2020
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|0 : 1
|24.11.2019
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 5
|18.05.2019
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|4 : 0
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14