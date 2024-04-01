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Майнц - Хоффенхайм 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мева-Арена (Майнц, Германия), вместимость: 34034
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия);
Майнц
Хоффенхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Майнц - Хоффенхайм, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мева-Арена (Майнц, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майнц
Майнц
Хоффенхайм
Зинсхайм
27ГерманияврРобин Центнер
3НидерландызщСепп ван ден Берг
25НорвегиязщАндреас Ханче-Ольсен
19ФранциязщАнтони Каси
2АвстриязщФилипп Мвене
23ФранцияпзЖозуа Гилявоги
8ЛюксембургпзЛеандро Баррейро
18ГерманияпзНадим Амири
7Южная КореяпзЛи Джэ Сон
43ГерманиянпБраян Груда
29ГерманиянпЖонатан Буркардт
1ГерманияврОливер Бауман
5ТурциязщОзан Кабак
35ГерманиязщТим Дрекслер
3ЧехиязщПавел Кадержабек
19ЧехиязщДавид Юрасек
11АвстрияпзФлориан Гриллич
6ГерманияпзГриша Прёмель
16ГерманияпзАнтон Стах
27ХорватиянпАндрей Крамарич
10НидерландынпВаут Вегорст
14ГерманиянпМаксимилиан Байер
Главные тренеры
ДанияБо Свенссон
СШАПеллегрино Матараццо
История личных встреч
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм1 : 1Майнц
04.03.2023Германия - Бундеслига23-й турМайнц1 : 0Хоффенхайм
10.09.2022Германия - Бундеслига6-й турХоффенхайм4 : 1Майнц
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турМайнц2 : 0Хоффенхайм
11.09.2021Германия - Бундеслига4-й турХоффенхайм0 : 2Майнц
21.03.2021Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм1 : 2Майнц
29.11.2020Германия - Бундеслига9-й турМайнц1 : 1Хоффенхайм
30.05.2020Германия - Бундеслига29-й турМайнц0 : 1Хоффенхайм
24.11.2019Германия - Бундеслига12-й турХоффенхайм1 : 5Майнц
18.05.2019Германия - Бундеслига34-й турМайнц4 : 2Хоффенхайм
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турМайнц4 : 0
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 0Майнц
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турМайнц2 : 0
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур8 : 1Майнц
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турМайнц1 : 1
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХоффенхайм3 : 1
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур2 : 1Хоффенхайм
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХоффенхайм0 : 3
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур3 : 1Хоффенхайм
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХоффенхайм2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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