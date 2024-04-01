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Бохум - Хайденхайм 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
Бохум
Хайденхайм

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хайденхайм, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бохум
Бохум
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
1ГерманияврМануэль Риман
14ГерманиязщТим Эрман
20УкраиназщИван Ордец
31ГерманиязщКевен Шлоттербек
5Бразилиязщ Бернардо
6ГерманияпзПатрик Остерхаге
7АвстрияпзКевин Штёгер
8ФранцияпзЭнтони Лосийя
11ЯпониянпТакума Асано
33ГерманиянпФилипп Хофман
22ГананпКристофер Антви-Адджей
1ГерманияврКевин Мюллер
23ГерманиязщОмар Хактаб Траоре
6ГерманиязщПатрик Майнка
19ГерманиязщЙонас Фёренбах
33СШАпзЛеннард Мэлони
16ГерманияпзКевин Сесса
5ГерманияпзБенедикт Гимбер
8ГерманиянпЭрен Динкчи
10ГерманиянпТим Кляйндинст
18ГерманиянпМарвин Пирингер
37ГерманиянпЯн-Никлас Бесте
Главные тренеры
ГерманияТомас Леч
ГерманияФранк Шмидт
История личных встреч
26.11.2023Германия - Бундеслига12-й турХайденхайм0 : 0Бохум
21.04.2021Германия - Вторая Бундеслига30-й турХайденхайм0 : 2Бохум
18.12.2020Германия - Вторая Бундеслига13-й турБохум3 : 0Хайденхайм
16.05.2020Германия - Вторая Бундеслига26-й турБохум3 : 0Хайденхайм
06.10.2019Германия - Вторая Бундеслига9-й турХайденхайм2 : 3Бохум
08.03.2019Германия - Вторая Бундеслига25-й турБохум1 : 0Хайденхайм
29.09.2018Германия - Вторая Бундеслига8-й турХайденхайм3 : 2Бохум
16.02.2018Германия - Вторая Бундеслига23-й турХайденхайм1 : 0Бохум
17.09.2017Германия - Вторая Бундеслига6-й турБохум1 : 2Хайденхайм
08.04.2017Германия - Вторая Бундеслига28-й турХайденхайм0 : 0Бохум
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур2 : 1Бохум
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБохум2 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 0Бохум
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБохум1 : 2
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турБохум1 : 4
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турХайденхайм3 : 2
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур3 : 3Хайденхайм
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турХайденхайм1 : 1
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур1 : 0Хайденхайм
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турХайденхайм1 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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