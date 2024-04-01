Бохум - Хайденхайм 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 30748
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Патрик Иттрих (Гамбург, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Хайденхайм, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Воновия Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
|1
|вр
|Мануэль Риман
|14
|зщ
|Тим Эрман
|20
|зщ
|Иван Ордец
|31
|зщ
|Кевен Шлоттербек
|5
|зщ
|Бернардо
|6
|пз
|Патрик Остерхаге
|7
|пз
|Кевин Штёгер
|8
|пз
|Энтони Лосийя
|11
|нп
|Такума Асано
|33
|нп
|Филипп Хофман
|22
|нп
|Кристофер Антви-Адджей
|1
|вр
|Кевин Мюллер
|23
|зщ
|Омар Хактаб Траоре
|6
|зщ
|Патрик Майнка
|19
|зщ
|Йонас Фёренбах
|33
|пз
|Леннард Мэлони
|16
|пз
|Кевин Сесса
|5
|пз
|Бенедикт Гимбер
|8
|нп
|Эрен Динкчи
|10
|нп
|Тим Кляйндинст
|18
|нп
|Марвин Пирингер
|37
|нп
|Ян-Никлас Бесте
Главные тренеры
|Томас Леч
|Франк Шмидт
История личных встреч
|26.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 0
|21.04.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|30-й тур
|0 : 2
|18.12.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|13-й тур
|3 : 0
|16.05.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|06.10.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 3
|08.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|29.09.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|16.02.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|23-й тур
|1 : 0
|17.09.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|08.04.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|2 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 4
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14