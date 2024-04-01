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Боруссия М - Боруссия Д 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
Боруссия М
Боруссия Д

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Боруссия Д, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
1ШвейцарияврЙонас Омлин
30ШвейцариязщНико Эльведи
5ГерманиязщМарвин Фридрих
39АвстриязщМаксимилиан Вёбер
18АвстриязщШтефан Лайнер
3ЯпониязщКоу Итакура
20ГерманиязщЛука Нец
8ГерманияпзЮлиан Вайгль
9ФранциянпФранк Онора
14ФранциянпАлассан Плеа
19ФранциянпНатан Нгуму
1ШвейцарияврГрегор Кобель
26НорвегиязщЮлиан Рюэрсон
15ГерманиязщМатс Хуммельс
4ГерманиязщНико Шлоттербек
22НидерландызщЯн Матсен
20АвстрияпзМарсель Забитцер
23ГерманияпзЭмре Джан
19ГерманияпзЮлиан Брандт
10АнглиянпДжейдон Санчо
27ГерманиянпКарим Адейеми
14ГерманиянпНиклас Фюллькруг
Главные тренеры
ШвейцарияХерардо Сеоане
ГерманияЭдин Терзич
История личных встреч
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турБоруссия Д4 : 2Боруссия М
13.05.2023Германия - Бундеслига32-й турБоруссия Д5 : 2Боруссия М
11.11.2022Германия - Бундеслига15-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
20.02.2022Германия - Бундеслига23-й турБоруссия Д6 : 0Боруссия М
25.09.2021Германия - Бундеслига6-й турБоруссия М1 : 0Боруссия Д
02.03.2021Кубок Германии1/4 финалаБоруссия М0 : 1Боруссия Д
22.01.2021Германия - Бундеслига18-й турБоруссия М4 : 2Боруссия Д
19.09.2020Германия - Бундеслига1-й турБоруссия Д3 : 0Боруссия М
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М1 : 2Боруссия Д
30.10.2019Кубок Германии2-й раундБоруссия Д2 : 1Боруссия М
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 3Боруссия М
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБоруссия М0 : 3
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 1Боруссия М
12.03.2024Кубок Германии1/4 финала2 : 1Боруссия М
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБоруссия М3 : 3
10.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 1Боруссия Д
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турБоруссия Д0 : 1
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Боруссия Д
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й турБоруссия Д3 : 1
13.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матчБоруссия Д2 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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