Боруссия М - Боруссия Д 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Флориан Бадштюбнер (Виндсбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - Боруссия Д, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Боруссия Д
Дортмунд
|1
|вр
|Йонас Омлин
|30
|зщ
|Нико Эльведи
|5
|зщ
|Марвин Фридрих
|39
|зщ
|Максимилиан Вёбер
|18
|зщ
|Штефан Лайнер
|3
|зщ
|Коу Итакура
|20
|зщ
|Лука Нец
|8
|пз
|Юлиан Вайгль
|9
|нп
|Франк Онора
|14
|нп
|Алассан Плеа
|19
|нп
|Натан Нгуму
|1
|вр
|Грегор Кобель
|26
|зщ
|Юлиан Рюэрсон
|15
|зщ
|Матс Хуммельс
|4
|зщ
|Нико Шлоттербек
|22
|зщ
|Ян Матсен
|20
|пз
|Марсель Забитцер
|23
|пз
|Эмре Джан
|19
|пз
|Юлиан Брандт
|10
|нп
|Джейдон Санчо
|27
|нп
|Карим Адейеми
|14
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Херардо Сеоане
|Эдин Терзич
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|4 : 2
|13.05.2023
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|5 : 2
|11.11.2022
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|4 : 2
|20.02.2022
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|6 : 0
|25.09.2021
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 0
|02.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|0 : 1
|22.01.2021
|Германия - Бундеслига
|18-й тур
|4 : 2
|19.09.2020
|Германия - Бундеслига
|1-й тур
|3 : 0
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|30.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 1
|12.03.2024
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 1
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|10.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14