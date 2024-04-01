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РБ Лейпциг - Вольфсбург 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
РБ Лейпциг
Вольфсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
1ВенгрияврПетер Гулачи
2ФранциязщМохамед Симакан
4ВенгриязщВилли Орбан
23ФранциязщКастелло Люкеба
39ГерманиязщБенджамин Хенрихс
7ИспанияпзДани Ольмо
8МалипзАмаду Айдара
24АвстрияпзКсавер Шлагер
20НидерландыпзХави Симонс
17БельгиянпЛуа Опенда
30СловениянпБеньямин Шешко
12АвстрияврПавао Перван
3БельгиязщСебастиан Борнау
25ГерманиязщМоритц Йенц
5ШвейцариязщЦедрик Цезигер
20ГерманиязщРидле Баку
21ДаниязщЙоаким Мехле
31ГерманияпзЯнник Герардт
27ГерманияпзМаксимилиан Арнольд
11ПортугалиянпТьягу Томаш
39АвстриянпПатрик Виммер
23ДаниянпЙонас Винд
Главные тренеры
ГерманияМарко Розе
История личных встреч
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турВольфсбург2 : 1РБ Лейпциг
31.10.2023Кубок Германии1/16 финалаВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
18.02.2023Германия - Бундеслига21-й турВольфсбург0 : 3РБ Лейпциг
27.08.2022Германия - Бундеслига4-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
23.01.2022Германия - Бундеслига20-й турРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
29.08.2021Германия - Бундеслига3-й турВольфсбург1 : 0РБ Лейпциг
16.05.2021Германия - Бундеслига33-й турРБ Лейпциг2 : 2Вольфсбург
03.03.2021Кубок Германии1/4 финалаРБ Лейпциг2 : 0Вольфсбург
16.01.2021Германия - Бундеслига16-й турВольфсбург2 : 2РБ Лейпциг
07.03.2020Германия - Бундеслига25-й турВольфсбург0 : 0РБ Лейпциг
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур1 : 4РБ Лейпциг
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турРБ Лейпциг0 : 0
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур1 : 5РБ Лейпциг
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турРБ Лейпциг2 : 0
06.03.2024Лига чемпионов1/8 финала. 2-й матч1 : 1РБ Лейпциг
07.04.2024Германия - Бундеслига28-й турВольфсбург1 : 3
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур0 : 2Вольфсбург
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й турВольфсбург1 : 3
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур2 : 0Вольфсбург
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й турВольфсбург2 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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