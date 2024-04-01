РБ Лейпциг - Вольфсбург 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия), вместимость: 47069
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между РБ Лейпциг - Вольфсбург, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Ред Булл-Арена - Центральштадион (Лейпциг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
РБ Лейпциг
Лейпциг
Вольфсбург
Вольфсбург
|1
|вр
|Петер Гулачи
|2
|зщ
|Мохамед Симакан
|4
|зщ
|Вилли Орбан
|23
|зщ
|Кастелло Люкеба
|39
|зщ
|Бенджамин Хенрихс
|7
|пз
|Дани Ольмо
|8
|пз
|Амаду Айдара
|24
|пз
|Ксавер Шлагер
|20
|пз
|Хави Симонс
|17
|нп
|Луа Опенда
|30
|нп
|Беньямин Шешко
|12
|вр
|Павао Перван
|3
|зщ
|Себастиан Борнау
|25
|зщ
|Моритц Йенц
|5
|зщ
|Цедрик Цезигер
|20
|зщ
|Ридле Баку
|21
|зщ
|Йоаким Мехле
|31
|пз
|Янник Герардт
|27
|пз
|Максимилиан Арнольд
|11
|нп
|Тьягу Томаш
|39
|нп
|Патрик Виммер
|23
|нп
|Йонас Винд
Главные тренеры
|Марко Розе
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|2 : 1
|31.10.2023
|Кубок Германии
|1/16 финала
|1 : 0
|18.02.2023
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|0 : 3
|27.08.2022
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|2 : 0
|23.01.2022
|Германия - Бундеслига
|20-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Германия - Бундеслига
|3-й тур
|1 : 0
|16.05.2021
|Германия - Бундеслига
|33-й тур
|2 : 2
|03.03.2021
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
|16.01.2021
|Германия - Бундеслига
|16-й тур
|2 : 2
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|06.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 1
|07.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 3
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 3
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14