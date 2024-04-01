Бавария - Кёльн 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Кёльн, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Кёльн
Кёльн
|1
|вр
|Мануэль Нойер
|40
|зщ
|Нуссайр Мазрауи
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|3
|зщ
|Ким Мин Джэ
|22
|зщ
|Рафаэл Геррейру
|45
|пз
|Александар Павлович
|8
|пз
|Леон Горецка
|42
|пз
|Джамал Мусиала
|10
|нп
|Лерой Зане
|11
|нп
|Кингсли Коман
|9
|нп
|Гарри Кейн
|1
|вр
|Марвин Швебе
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|35
|зщ
|Макс Финкгрефе
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
|7
|пз
|Деян Любичич
|11
|нп
|Флориан Кайнц
|23
|нп
|Саркис Адамян
|29
|нп
|Ян Тильман
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
|40
|нп
|Фарид Алиду
Главные тренеры
|Томас Тухель
|Штеффен Баумгарт
История личных встреч
|24.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|0 : 1
|27.05.2023
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|24.01.2023
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|1 : 1
|15.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|0 : 4
|22.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|3 : 2
|17.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы) - 2021
|Товарищеские матчи
|3 : 2
|27.02.2021
|Германия - Бундеслига
|23-й тур
|5 : 1
|31.10.2020
|Германия - Бундеслига
|6-й тур
|1 : 2
|16.02.2020
|Германия - Бундеслига
|22-й тур
|1 : 4
|21.09.2019
|Германия - Бундеслига
|5-й тур
|4 : 0
|09.04.2024
|Лига чемпионов
|1/4 финала. 1-й матч
|2 : 2
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|3 : 2
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 2
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|2 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|8 : 1
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|2 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|1 : 1
|15.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|1 : 5
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|03.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Кёльн». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14