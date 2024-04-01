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Бавария - Кёльн 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
13 Апреля 2024 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия);
Бавария
Кёльн

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Кёльн, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бавария
Мюнхен
Кёльн
Кёльн
1ГерманияврМануэль Нойер
40МароккозщНуссайр Мазрауи
2ФранциязщДеотшанкюль Юпамекано
3Южная КореязщКим Мин Джэ
22ПортугалиязщРафаэл Геррейру
45ГерманияпзАлександар Павлович
8ГерманияпзЛеон Горецка
42ГерманияпзДжамал Мусиала
10ГерманиянпЛерой Зане
11ФранциянпКингсли Коман
9АнглиянпГарри Кейн
1ГерманияврМарвин Швебе
4ГерманиязщТимо Хюберс
24ГерманиязщЮлиан Хабот
35ГерманиязщМакс Финкгрефе
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
7АвстрияпзДеян Любичич
11АвстриянпФлориан Кайнц
23АрмениянпСаркис Адамян
29ГерманиянпЯн Тильман
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
40ГерманиянпФарид Алиду
Главные тренеры
ГерманияТомас Тухель
ГерманияШтеффен Баумгарт
История личных встреч
24.11.2023Германия - Бундеслига12-й турКёльн0 : 1Бавария
27.05.2023Германия - Бундеслига34-й турКёльн1 : 2Бавария
24.01.2023Германия - Бундеслига17-й турБавария1 : 1Кёльн
15.01.2022Германия - Бундеслига19-й турКёльн0 : 4Бавария
22.08.2021Германия - Бундеслига2-й турБавария3 : 2Кёльн
17.07.2021Товарищеские матчи (клубы) - 2021Товарищеские матчиКёльн3 : 2Бавария
27.02.2021Германия - Бундеслига23-й турБавария5 : 1Кёльн
31.10.2020Германия - Бундеслига6-й турКёльн1 : 2Бавария
16.02.2020Германия - Бундеслига22-й турКёльн1 : 4Бавария
21.09.2019Германия - Бундеслига5-й турБавария4 : 0Кёльн
09.04.2024Лига чемпионов1/4 финала. 1-й матч2 : 2Бавария
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур3 : 2Бавария
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турБавария0 : 2
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур2 : 5Бавария
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й турБавария8 : 1
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й турКёльн2 : 1
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й тур1 : 1Кёльн
15.03.2024Германия - Бундеслига26-й турКёльн1 : 5
09.03.2024Германия - Бундеслига25-й тур3 : 3Кёльн
03.03.2024Германия - Бундеслига24-й турКёльн0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 29-го тура Бундеслиги: «Бавария» — «Кёльн». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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