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Штутгарт - Айнтрахт Ф 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
Штутгарт
Айнтрахт Ф

Анонс матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
33ГерманияврАлександр Нюбель
20ШвейцариязщЛеонидас Стергиу
2ГерманиязщВальдемар Антон
21ЯпониязщХироки Ито
7ГерманиязщМаксимилиан Миттельштедт
8ФранцияпзЭнцо Мийо
16ГерманияпзАтакан Каразор
6ГерманияпзАнгело Штиллер
27ГерманиянпКрис Фюрих
26ГерманиянпДениз Ундав
9ГвинеянпСеру Гирасси
1ГерманияврКевин Трапп
34ГерманиязщНнамди Коллинз
4ГерманиязщРобин Кох
3ЭквадорзщВильям Пачо
24ПортугалиязщАурелио Бута
31ГерманиязщФилипп Макс
36ГерманияпзАнсгар Кнауфф
16ШвецияпзХуго Ларссон
27ГерманияпзМарио Гётце
8АлжирнпФарес Шаиби
7ЕгипетнпОмар Мармуш
Главные тренеры
ГерманияСебастьян Хёнес
ГерманияДино Топпмёллер
История личных встреч
25.11.2023Германия - Бундеслига12-й турАйнтрахт Ф1 : 2Штутгарт
03.05.2023Кубок Германии1/2 финалаШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
11.03.2023Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
17.09.2022Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт1 : 3Айнтрахт Ф
05.02.2022Германия - Бундеслига21-й турШтутгарт2 : 3Айнтрахт Ф
12.09.2021Германия - Бундеслига4-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
06.03.2021Германия - Бундеслига24-й турАйнтрахт Ф1 : 1Штутгарт
07.11.2020Германия - Бундеслига7-й турШтутгарт2 : 2Айнтрахт Ф
31.03.2019Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф3 : 0Штутгарт
02.11.2018Германия - Бундеслига10-й турШтутгарт0 : 3Айнтрахт Ф
06.04.2024Германия - Бундеслига28-й тур0 : 1Штутгарт
31.03.2024Германия - Бундеслига27-й турШтутгарт3 : 3
16.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур0 : 3Штутгарт
08.03.2024Германия - Бундеслига25-й турШтутгарт2 : 0
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур2 : 3Штутгарт
05.04.2024Германия - Бундеслига28-й турАйнтрахт Ф1 : 1
30.03.2024Германия - Бундеслига27-й турАйнтрахт Ф0 : 0
17.03.2024Германия - Бундеслига26-й тур3 : 1Айнтрахт Ф
10.03.2024Германия - Бундеслига25-й турАйнтрахт Ф3 : 1
02.03.2024Германия - Бундеслига24-й тур1 : 2Айнтрахт Ф
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Байер2876
2
Лига чемпионов
Бавария2860
3
Лига чемпионов
Штутгарт2860
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг2853
5
Лига Европы
Боруссия Д2853
6
Плей-офф Лиги конференций
Айнтрахт Ф2842
7 Аугсбург2836
8 Хоффенхайм2836
9 Фрайбург2836
10 Хайденхайм2833
11 Боруссия М2831
12 Вердер2831
13 Унион2829
14 Вольфсбург2828
15 Бохум2826
16 Майнц2823
17
Зона вылета
Кёльн2822
18
Зона вылета
Дармштадт 982814

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