Штутгарт - Айнтрахт Ф 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
13 Апреля 2024 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 29-й тур
Главный судья: Дениз Айтекин (Оберасбах, Германия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Айнтрахт Ф, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
|33
|вр
|Александр Нюбель
|20
|зщ
|Леонидас Стергиу
|2
|зщ
|Вальдемар Антон
|21
|зщ
|Хироки Ито
|7
|зщ
|Максимилиан Миттельштедт
|8
|пз
|Энцо Мийо
|16
|пз
|Атакан Каразор
|6
|пз
|Ангело Штиллер
|27
|нп
|Крис Фюрих
|26
|нп
|Дениз Ундав
|9
|нп
|Серу Гирасси
|1
|вр
|Кевин Трапп
|34
|зщ
|Ннамди Коллинз
|4
|зщ
|Робин Кох
|3
|зщ
|Вильям Пачо
|24
|зщ
|Аурелио Бута
|31
|зщ
|Филипп Макс
|36
|пз
|Ансгар Кнауфф
|16
|пз
|Хуго Ларссон
|27
|пз
|Марио Гётце
|8
|нп
|Фарес Шаиби
|7
|нп
|Омар Мармуш
Главные тренеры
|Себастьян Хёнес
|Дино Топпмёллер
История личных встреч
|25.11.2023
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|03.05.2023
|Кубок Германии
|1/2 финала
|2 : 3
|11.03.2023
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|17.09.2022
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|1 : 3
|05.02.2022
|Германия - Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|12.09.2021
|Германия - Бундеслига
|4-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|07.11.2020
|Германия - Бундеслига
|7-й тур
|2 : 2
|31.03.2019
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 0
|02.11.2018
|Германия - Бундеслига
|10-й тур
|0 : 3
|06.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|0 : 1
|31.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|0 : 3
|08.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|2 : 0
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|05.04.2024
|Германия - Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|30.03.2024
|Германия - Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 1
|10.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|3 : 1
|02.03.2024
|Германия - Бундеслига
|24-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Байер
|28
|76
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|28
|60
| 3
Лига чемпионов
|Штутгарт
|28
|60
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|28
|53
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|28
|53
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Айнтрахт Ф
|28
|42
|7
|Аугсбург
|28
|36
|8
|Хоффенхайм
|28
|36
|9
|Фрайбург
|28
|36
|10
|Хайденхайм
|28
|33
|11
|Боруссия М
|28
|31
|12
|Вердер
|28
|31
|13
|Унион
|28
|29
|14
|Вольфсбург
|28
|28
|15
|Бохум
|28
|26
|16
|Майнц
|28
|23
| 17
Зона вылета
|Кёльн
|28
|22
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|28
|14