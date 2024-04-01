Шальке-04 - Нюрнберг 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
13 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Нюрнберг, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
|Маттиас Кройцер
|Дитер Хеккинг
История личных встреч
|04.11.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
|15.05.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|10.12.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|4 : 1
|12.04.2019
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|1 : 1
|24.11.2018
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|5 : 2
|26.10.2016
|Кубок Германии
|2-й раунд
|2 : 3
|10.05.2014
|Германия - Бундеслига
|34-й тур
|4 : 1
|21.12.2013
|Германия - Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
|16.03.2013
|Германия - Бундеслига
|26-й тур
|3 : 0
|27.10.2012
|Германия - Бундеслига
|9-й тур
|1 : 0
|07.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|1 : 1
|31.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|0 : 0
|17.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|5 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|3 : 3
|01.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|3 : 1
|06.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|28-й тур
|0 : 4
|30.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|3 : 3
|16.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|0 : 2
|09.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|25-й тур
|0 : 1
|02.03.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Санкт-Паули
|28
|57
| 2
Повышение
|Хольштайн
|28
|55
| 3
Плей-офф за повышение
|Фортуна
|28
|49
|4
|Гамбург
|28
|48
|5
|Ганновер-96
|28
|44
|6
|Герта
|29
|44
|7
|Карлсруэ
|28
|42
|8
|Гройтер Фюрт
|29
|42
|9
|Падерборн 07
|28
|39
|10
|Нюрнберг
|28
|37
|11
|Эльверсберг
|28
|36
|12
|Магдебург
|28
|32
|13
|Шальке-04
|28
|32
|14
|Веен
|28
|31
|15
|Ганза Р
|29
|31
|16
|Айнтрахт Б
|28
|30
| 17
Зона вылета
|Кайзерслаутерн
|29
|29
| 18
Зона вылета
|Оснабрюк
|28
|24