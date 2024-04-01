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Шальке-04 - Нюрнберг 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
13 Апреля 2024 года в 21:30 (+03:00). Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур
Шальке-04
Нюрнберг

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Нюрнберг, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Вторая Бундеслига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нюрнберг
Нюрнберг
Главные тренеры
ГерманияМаттиас Кройцер
ГерманияДитер Хеккинг
История личных встреч
04.11.2023Германия - Вторая Бундеслига12-й турНюрнберг1 : 2Шальке-04
15.05.2022Германия - Вторая Бундеслига34-й турНюрнберг1 : 2Шальке-04
10.12.2021Германия - Вторая Бундеслига17-й турШальке-044 : 1Нюрнберг
12.04.2019Германия - Бундеслига29-й турНюрнберг1 : 1Шальке-04
24.11.2018Германия - Бундеслига12-й турШальке-045 : 2Нюрнберг
26.10.2016Кубок Германии2-й раундНюрнберг2 : 3Шальке-04
10.05.2014Германия - Бундеслига34-й турШальке-044 : 1Нюрнберг
21.12.2013Германия - Бундеслига17-й турНюрнберг0 : 0Шальке-04
16.03.2013Германия - Бундеслига26-й турНюрнберг3 : 0Шальке-04
27.10.2012Германия - Бундеслига9-й турШальке-041 : 0Нюрнберг
07.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й тур1 : 1Шальке-04
31.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й турШальке-040 : 0
17.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й тур5 : 2Шальке-04
09.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й турШальке-043 : 3
01.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турШальке-043 : 1
06.04.2024Германия - Вторая Бундеслига28-й турНюрнберг0 : 4
30.03.2024Германия - Вторая Бундеслига27-й тур3 : 3Нюрнберг
16.03.2024Германия - Вторая Бундеслига26-й турНюрнберг0 : 2
09.03.2024Германия - Вторая Бундеслига25-й тур0 : 1Нюрнберг
02.03.2024Германия - Вторая Бундеслига24-й турНюрнберг2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Санкт-Паули2857
2
Повышение
Хольштайн2855
3
Плей-офф за повышение
Фортуна2849
4 Гамбург2848
5 Ганновер-962844
6 Герта2944
7 Карлсруэ2842
8 Гройтер Фюрт2942
9 Падерборн 072839
10 Нюрнберг2837
11 Эльверсберг2836
12 Магдебург2832
13 Шальке-042832
14 Веен2831
15 Ганза Р2931
16 Айнтрахт Б2830
17
Зона вылета
Кайзерслаутерн2929
18
Зона вылета
Оснабрюк2824

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