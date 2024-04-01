Порту - Фамаликан 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
|99
|вр
|Диогу Кошта
|15
|зщ
|Хорхе Санчес
|2
|зщ
|Фабиу Кардозу
|31
|зщ
|Отавио
|18
|зщ
|Венделл
|11
|зщ
|Пепе
|22
|пз
|Алан Варела
|16
|пз
|Нико Гонсалес
|13
|пз
|Вендерсон Галено
|10
|нп
|Шику Консейсау
|9
|нп
|Мехди Тареми
|31
|вр
|Луис Жуниор
|22
|зщ
|Nathan Santos
|4
|зщ
|Энеа Михай
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|20
|пз
|Gustavo Sa
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|7
|пз
|Хосе Родригес
|77
|нп
|Marcos Vinicios Lopes Moura
|29
|нп
|Джондер Кадис
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Жоау Педру Соуза
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|0 : 3
|20.05.2023
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 4
|04.05.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|26.04.2023
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|1 : 2
|15.01.2023
|Португалия - Примейра
|16-й тур
|4 : 1
|23.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|3 : 1
|15.08.2021
|Португалия - Примейра
|2-й тур
|1 : 2
|30.04.2021
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|3 : 2
|09.01.2021
|Португалия - Примейра
|13-й тур
|1 : 4
|03.06.2020
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|4 : 1
|12.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 0 4 : 2
|06.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|29.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 2
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|28
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|28
|56
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19