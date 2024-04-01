00:19 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 апреля
Суббота 13 апреля
Свернуть список

Порту - Фамаликан 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
13 Апреля 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия);
Порту
Фамаликан

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Фамаликан, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
99 Португалия вр Диогу Кошта
15 Мексика зщ Хорхе Санчес
2 Португалия зщ Фабиу Кардозу
31 Бразилия зщ Отавио
18 Бразилия зщ Венделл
11 Бразилия зщ Пепе
22 Аргентина пз Алан Варела
16 Испания пз Нико Гонсалес
13 Бразилия пз Вендерсон Галено
10 Португалия нп Шику Консейсау
9 Иран нп Мехди Тареми
31 Бразилия вр Луис Жуниор
22 Бразилия зщ Nathan Santos
4 Албания зщ Энеа Михай
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
20 Португалия пз Gustavo Sa
28 Франция пз Зеду Юссуф
7 Панама пз Хосе Родригес
77 Бразилия нп Marcos Vinicios Lopes Moura
29 Венесуэла нп Джондер Кадис
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Жоау Педру Соуза
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фамаликан0 : 3Порту
20.05.2023 Португалия - Примейра 33-й тур Фамаликан2 : 4Порту
04.05.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 2-й матч Порту3 : 2 ДВФамаликан
26.04.2023 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Фамаликан1 : 2Порту
15.01.2023 Португалия - Примейра 16-й тур Порту4 : 1Фамаликан
23.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Порту3 : 1Фамаликан
15.08.2021 Португалия - Примейра 2-й тур Фамаликан1 : 2Порту
30.04.2021 Португалия - Примейра 30-й тур Порту3 : 2Фамаликан
09.01.2021 Португалия - Примейра 13-й тур Фамаликан1 : 4Порту
03.06.2020 Португалия - Примейра 25-й тур Фамаликан2 : 1Порту
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Порту1 : 2
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Порту
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 0Порту
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Порту4 : 1
12.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 1 : 0 4 : 2Порту
06.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фамаликан3 : 2
29.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 1 : 2Фамаликан
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фамаликан0 : 0
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 1 : 0Фамаликан
04.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур Фамаликан1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2858
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2856
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2830
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2828
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close