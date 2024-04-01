Витория Гимарайнш - Фаренсе 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
13 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
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Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Фаренсе, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Фаренсе
Фару
История личных встреч
|02.12.2023
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|1 : 2
|06.05.2021
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|2 : 2
|18.02.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|2 : 2
|07.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|1 : 2
|03.04.2024
|Кубок Португалии
|1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|1 : 0
|17.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|1 : 0
|05.04.2024
|Португалия - Примейра
|28-й тур
|2 : 0
|30.03.2024
|Португалия - Примейра
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|2 : 1
|03.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|27
|71
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|28
|67
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Порту
|28
|58
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Витория Гимарайнш
|28
|56
|5
|Брага
|28
|56
|6
|Морейренсе
|28
|43
|7
|Арока
|28
|40
|8
|Фамаликан
|27
|34
|9
|Каза Пия
|28
|31
|10
|Фаренсе
|28
|30
|11
|Боавишта
|28
|29
|12
|Риу Аве
|28
|29
|13
|Эшторил
|28
|29
|14
|Жил Висенте
|28
|28
|15
|Эштрела
|28
|27
|16
|Портимоненсе
|28
|26
| 17
Зона вылета
|Визела
|28
|21
| 18
Зона вылета
|Шавиш
|28
|19