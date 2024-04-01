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Витория Гимарайнш - Фаренсе 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
13 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 29-й тур
Главный судья: Давид Силва (Порту, Португалия)
Витория Гимарайнш
Фаренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Фаренсе, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Фаренсе
Фару
История личных встреч
02.12.2023 Португалия - Примейра 12-й тур Фаренсе1 : 2Витория Гимарайнш
06.05.2021 Португалия - Примейра 31-й тур Фаренсе2 : 2Витория Гимарайнш
18.02.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Витория Гимарайнш2 : 2Фаренсе
07.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
03.04.2024 Кубок Португалии 1/2 финала. 1-й матч Витория Гимарайнш0 : 1
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
17.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур 1 : 2Витория Гимарайнш
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур Витория Гимарайнш1 : 0
05.04.2024 Португалия - Примейра 28-й тур Фаренсе2 : 0
30.03.2024 Португалия - Примейра 27-й тур 2 : 1Фаренсе
16.03.2024 Португалия - Примейра 26-й тур Фаренсе1 : 1
09.03.2024 Португалия - Примейра 25-й тур 2 : 1Фаренсе
03.03.2024 Португалия - Примейра 24-й тур 3 : 2Фаренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг2771
2
Квалификация Лиги чемпионов
Бенфика2867
3
Квалификация Лиги Европы
Порту2858
4
Квалификация Лиги конференций
Витория Гимарайнш2856
5 Брага2856
6 Морейренсе2843
7 Арока2840
8 Фамаликан2734
9 Каза Пия2831
10 Фаренсе2830
11 Боавишта2829
12 Риу Аве2829
13 Эшторил2829
14 Жил Висенте2828
15 Эштрела2827
16 Портимоненсе2826
17
Зона вылета
Визела2821
18
Зона вылета
Шавиш2819

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