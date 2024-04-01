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ПСВ Эйндховен - Витесс 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
13 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Витесс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Витесс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
1 Аргентина вр Вальтер Бенитес
3 Нидерланды зщ Джордан Тезе
5 Бразилия зщ Андре Рамальо
18 Франция зщ Оливье Боскальи
8 США зщ Серджино Дест
6 Германия зщ Армель Белла-Котчап
23 Нидерланды пз Йоей Верман
20 Нидерланды пз Гус Тиль
10 США пз Малик Тилльман
11 Бельгия нп Жоан Бакайоко
9 Нидерланды нп Люк де Йонг
1 Кюрасао вр Элой Ром
2 Гаити зщ Карлан Аркус
29 Франция зщ Николя Исима-Мирен
15 Нидерланды зщ Рамон Хендрикс
13 Нидерланды зщ Энцо Корнелисс
8 Нидерланды пз Марко ван Гинкел
21 Нидерланды пз Матейс Тилеманс
14 США пз Пакстен Ааронсон
28 Алжир нп Anis Hadj Moussa
19 Нидерланды нп Томас Бёйтинк
7 Франция нп Амин Бутра
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
Нидерланды Филлип Коку
История личных встреч
19.08.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 2-й тур Витесс1 : 3ПСВ Эйндховен
19.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Витесс1 : 1ПСВ Эйндховен
21.01.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 17-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0Витесс
12.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 22-й тур Витесс0 : 5ПСВ Эйндховен
20.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 13-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Витесс
21.02.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Витесс
25.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Витесс2 : 1ПСВ Эйндховен
15.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) - 2020 Товарищеские матчи ПСВ Эйндховен1 : 1Витесс
23.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Витесс1 : 2ПСВ Эйндховен
14.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур ПСВ Эйндховен5 : 0Витесс
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур ПСВ Эйндховен5 : 1
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 2ПСВ Эйндховен
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 3 : 1ПСВ Эйндховен
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПСВ Эйндховен1 : 0
13.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч 2 : 0ПСВ Эйндховен
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Витесс0 : 3
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Витесс1 : 4
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур 2 : 0Витесс
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Витесс1 : 1
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 3 : 1Витесс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2924
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Волендам2919
18
Зона вылета
Витесс2917

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