ПСВ Эйндховен - Витесс 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
13 Апреля 2024 года в 17:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Витесс, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Витесс
Арнем
|1
|вр
|Вальтер Бенитес
|3
|зщ
|Джордан Тезе
|5
|зщ
|Андре Рамальо
|18
|зщ
|Оливье Боскальи
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Армель Белла-Котчап
|23
|пз
|Йоей Верман
|20
|пз
|Гус Тиль
|10
|пз
|Малик Тилльман
|11
|нп
|Жоан Бакайоко
|9
|нп
|Люк де Йонг
|1
|вр
|Элой Ром
|2
|зщ
|Карлан Аркус
|29
|зщ
|Николя Исима-Мирен
|15
|зщ
|Рамон Хендрикс
|13
|зщ
|Энцо Корнелисс
|8
|пз
|Марко ван Гинкел
|21
|пз
|Матейс Тилеманс
|14
|пз
|Пакстен Ааронсон
|28
|нп
|Anis Hadj Moussa
|19
|нп
|Томас Бёйтинк
|7
|нп
|Амин Бутра
Главные тренеры
|Петер Бош
|Филлип Коку
История личных встреч
|19.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|1 : 3
|19.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|21.01.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|1 : 0
|12.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 22-й тур
|0 : 5
|20.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|2 : 0
|21.02.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
|25.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|2 : 1
|15.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы) - 2020
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|23.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 2
|14.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 0
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|5 : 1
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 2
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|3 : 1
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 0
|13.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|2 : 0
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|0 : 3
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|2 : 0
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|29
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Волендам
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|29
|17