Алмере Сити - Спарта 13 Апреля прямая трансляция
Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Спарта, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Спарта
Роттердам
|18
|вр
|Самуэль Шахин-Радлингер
|25
|зщ
|Кристофер Маменги
|22
|зщ
|Тео Барбе
|3
|зщ
|Йоей Якобс
|15
|зщ
|Пер Копмейнерс
|39
|пз
|Jochem Ritmeester van de Kamp
|28
|пз
|Стейе Ресинк
|6
|пз
|Альваро Пенья
|17
|пз
|Корнелиус Хансен
|19
|нп
|Йоанн Катлин
|27
|нп
|Rajiv van La Parra
|1
|вр
|Ник Олай
|2
|зщ
|Саид Бакари
|3
|зщ
|Барт Вриндс
|4
|зщ
|Майк Эрдхёйзен
|5
|зщ
|Джевенсио ван дер Кюст
|6
|пз
|Абемли Мето Силу
|8
|пз
|Пелле Клемент
|7
|пз
|Сюнсукэ Мито
|10
|пз
|Арно Версейрен
|11
|пз
|Коки Саито
|9
|нп
|Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
|Алекс Пастор
|Йерун Рейсдейк
История личных встреч
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 2
|15.03.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|29-й тур
|1 : 3
|07.12.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|17-й тур
|6 : 1
|07.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 1
|04.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|16.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 1
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|1 : 1
|06.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 29-й тур
|1 : 2
|02.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 4
|30.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|4 : 0
|17.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|2 : 2
|09.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|29
|78
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|29
|69
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Твенте
|29
|60
| 4
Квалификация Лиги Европы
|АЗ Алкмар
|29
|52
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|29
|46
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|29
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|29
|42
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|29
|42
|9
|Спарта
|29
|37
|10
|Фортуна
|29
|35
|11
|Херенвен
|29
|33
|12
|Алмере Сити
|29
|33
|13
|Хераклес
|29
|32
|14
|ПЕК Зволле
|29
|31
|15
|Валвейк
|29
|24
|16
|Эксельсиор
|29
|22
| 17
Зона вылета
|Волендам
|29
|19
| 18
Зона вылета
|Витесс
|29
|17