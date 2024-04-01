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Алмере Сити - Спарта 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды), вместимость: 3200
13 Апреля 2024 года в 22:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур
Главный судья: Алекс Бос (Лёсден, Нидерланды);
Алмере Сити
Спарта

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алмере Сити - Спарта, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 30-й тур, оно проводится на стадионе: Янмар - Мицубиси Форклифт (Алмере, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алмере Сити
Алмере
Спарта
Роттердам
18 Австрия вр Самуэль Шахин-Радлингер
25 Нидерланды зщ Кристофер Маменги
22 Франция зщ Тео Барбе
3 Нидерланды зщ Йоей Якобс
15 Нидерланды зщ Пер Копмейнерс
39 Нидерланды пз Jochem Ritmeester van de Kamp
28 Нидерланды пз Стейе Ресинк
6 Испания пз Альваро Пенья
17 Норвегия пз Корнелиус Хансен
19 Франция нп Йоанн Катлин
27 Нидерланды нп Rajiv van La Parra
1 Нидерланды вр Ник Олай
2 Коморские острова зщ Саид Бакари
3 Нидерланды зщ Барт Вриндс
4 Нидерланды зщ Майк Эрдхёйзен
5 Нидерланды зщ Джевенсио ван дер Кюст
6 Бразилия пз Абемли Мето Силу
8 Нидерланды пз Пелле Клемент
7 Япония пз Сюнсукэ Мито
10 Бельгия пз Арно Версейрен
11 Япония пз Коки Саито
9 Канада нп Шарль-Андреас Брим
Главные тренеры
Нидерланды Алекс Пастор
Нидерланды Йерун Рейсдейк
История личных встреч
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Спарта1 : 2Алмере Сити
15.03.2019 Нидерланды - Первый дивизион 29-й тур Алмере Сити1 : 3Спарта
07.12.2018 Нидерланды - Первый дивизион 17-й тур Спарта6 : 1Алмере Сити
07.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур 1 : 1Алмере Сити
04.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 0 : 0Алмере Сити
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Алмере Сити1 : 1
16.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур 1 : 1Алмере Сити
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Алмере Сити1 : 1
06.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 29-й тур Спарта1 : 2
02.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур 1 : 4Спарта
30.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур Спарта4 : 0
17.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Спарта2 : 2
09.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур 2 : 1Спарта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2978
2
Лига чемпионов
Фейеноорд2969
3
Квалификация Лиги чемпионов
Твенте2960
4
Квалификация Лиги Европы
АЗ Алкмар2952
5
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген2946
6
Плей-офф Лиги конференций
Аякс2945
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2942
8
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт2942
9 Спарта2937
10 Фортуна2935
11 Херенвен2933
12 Алмере Сити2933
13 Хераклес2932
14 ПЕК Зволле2931
15 Валвейк2924
16 Эксельсиор2922
17
Зона вылета
Волендам2919
18
Зона вылета
Витесс2917

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