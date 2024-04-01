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Престон Норт Энд - Норвич Сити 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Престон Норт Энд
Норвич Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Норвич Сити, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Норвич Сити
Норидж
Главные тренеры
Германия Давид Вагнер
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Норвич Сити0 : 0Престон Норт Энд
14.01.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 27-й тур Престон Норт Энд0 : 4Норвич Сити
08.10.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Норвич Сити2 : 3Престон Норт Энд
02.04.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд1 : 1Норвич Сити
19.09.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 2-й тур Норвич Сити2 : 2Престон Норт Энд
04.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Престон Норт Энд2 : 4Норвич Сити
13.02.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 32-й тур Престон Норт Энд3 : 1Норвич Сити
22.08.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 4-й тур Норвич Сити2 : 0Престон Норт Энд
21.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур Престон Норт Энд0 : 0Норвич Сити
25.11.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Норвич Сити1 : 1Престон Норт Энд
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Престон Норт Энд4 : 1
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Престон Норт Энд
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 0Престон Норт Энд
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Престон Норт Энд3 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 1Престон Норт Энд
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 2 : 2Норвич Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Норвич Сити1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 3 : 1Норвич Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Норвич Сити2 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 3Норвич Сити
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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