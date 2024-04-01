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Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия), вместимость: 21497
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Эштон Гейт (Бристоль Сити, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бристоль Сити
Бристоль
Хаддерсфилд Таун
Хаддерсфилд
Главные тренеры
Англия Найджел Пирсон
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
Англия Нил Уорнок
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 1Бристоль Сити
07.03.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 29-й тур Хаддерсфилд Таун0 : 0Бристоль Сити
31.08.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Бристоль Сити2 : 0Хаддерсфилд Таун
07.05.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 0Бристоль Сити
18.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 23-й тур Бристоль Сити2 : 3Хаддерсфилд Таун
26.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 26-й тур Бристоль Сити2 : 1Хаддерсфилд Таун
03.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 10-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 2Бристоль Сити
25.02.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 35-й тур Хаддерсфилд Таун2 : 1Бристоль Сити
30.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 19-й тур Бристоль Сити5 : 2Хаддерсфилд Таун
05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Бристоль Сити1 : 0Хаддерсфилд Таун
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Бристоль Сити5 : 0
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 0Бристоль Сити
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 0 : 1Бристоль Сити
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Бристоль Сити1 : 0
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 2 : 0Бристоль Сити
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 4 : 1Хаддерсфилд Таун
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 0
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 1 : 1Хаддерсфилд Таун
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Хаддерсфилд Таун1 : 3
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 0 : 0Хаддерсфилд Таун
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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