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Ипсвич Таун - Мидлсбро 13 Апреля прямая трансляция

13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Ипсвич Таун
Мидлсбро

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ипсвич Таун - Мидлсбро, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ипсвич Таун
Ипсвич
Мидлсбро
Мидлсбро
Главные тренеры
АнглияКиран Маккенна
АнглияКиран Маккенна
История личных встреч
09.12.2023Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 20-й турМидлсбро0 : 2Ипсвич Таун
29.12.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 25-й турМидлсбро2 : 0Ипсвич Таун
02.10.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 11-й турИпсвич Таун0 : 2Мидлсбро
06.05.2018Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 46-й турИпсвич Таун2 : 2Мидлсбро
09.12.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 21-й турМидлсбро2 : 0Ипсвич Таун
23.04.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 44-й турМидлсбро0 : 0Ипсвич Таун
04.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 19-й турИпсвич Таун0 : 2Мидлсбро
14.03.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 37-й турМидлсбро4 : 1Ипсвич Таун
20.12.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 22-й турИпсвич Таун2 : 0Мидлсбро
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й турИпсвич Таун0 : 0
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й тур1 : 0Ипсвич Таун
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турИпсвич Таун3 : 2
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й тур0 : 1Ипсвич Таун
16.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турИпсвич Таун6 : 0
10.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 42-й тур2 : 2Мидлсбро
06.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 41-й турМидлсбро2 : 0
01.04.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 40-й турМидлсбро2 : 0
29.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 39-й тур1 : 1Мидлсбро
16.03.2024Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. 38-й турМидлсбро0 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

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