00:21 ()
Онлайн трансляции
Пятница 12 апреля
Суббота 13 апреля
Свернуть список

Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити 13 Апреля прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39812
13 Апреля 2024 года в 17:00 (+03:00). Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Сток Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Сток Сити, которое состоится 13 Апреля 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 43-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Сток Сити
Сток-он-Трент
Главные тренеры
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
Англия Стивен Шумахер
История личных встреч
09.12.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 20-й тур Сток Сити0 : 1Шеффилд Уэнсдей
16.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 30-й тур Сток Сити1 : 0Шеффилд Уэнсдей
28.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 14-й тур Шеффилд Уэнсдей0 : 0Сток Сити
26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 24-й тур Сток Сити3 : 2Шеффилд Уэнсдей
22.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Сток Сити
30.03.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Сток Сити0 : 0Шеффилд Уэнсдей
15.09.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 7-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2Сток Сити
01.12.2015 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Сток Сити2 : 0Шеффилд Уэнсдей
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Шеффилд Уэнсдей2 : 2
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур 2 : 0Шеффилд Уэнсдей
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур 6 : 0Шеффилд Уэнсдей
10.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур 3 : 0Сток Сити
06.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 41-й тур Сток Сити2 : 2
01.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 40-й тур Сток Сити1 : 1
29.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 39-й тур 0 : 2Сток Сити
16.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 38-й тур Сток Сити0 : 3
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лестер Сити4188
2
Повышение
Ипсвич Таун4288
3
Плей-офф за повышение
Лидс Юнайтед4287
4
Плей-офф за повышение
Саутгемптон4078
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион4272
6
Плей-офф за повышение
Норвич Сити4268
7 Ковентри Сити4163
8 Престон Норт Энд4163
9 Мидлсбро4262
10 Халл Сити4162
11 Кардифф Сити4259
12 Бристоль Сити4257
13 Сандерленд4253
14 Уотфорд4252
15 Суонси Сити4250
16 Куинз Парк Рейнджерс4247
17 Миллуолл4247
18 Блэкберн Роверс4246
19 Сток Сити4246
20 Плимут Аргайл4245
21 Хаддерсфилд Таун4243
22
Зона вылета
Шеффилд Уэнсдей4243
23
Зона вылета
Бирмингем Сити4242
24
Зона вылета
Ротерхэм Юнайтед4223

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close